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"بلديات الشرقية" تخصص يومي الاثنين والأربعاء لاستقبال المواطنين

خلال مواعيد الدوام الرسمي لتذليل المعوقات التي تواجههم

وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كافة الوكلاء والمدراء ورؤساء البلديات المرتبطة والتابعة بتخصيص يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لاستقبال المستفيدين خلال مواعيد الدوام الرسمي، كما وجه بضرورة الاستماع لهم وتذليل أي معوقات قد تواجههم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين الأداء لتحقيق رضا المستفيدين.

أكد المهندس الجبير أنه يمكن استقبال المستفيدين في مواعيد أخرى متى ما دعت الحاجة لذلك مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، إضافة إلى ضرورة وضع لوحات إرشادية تعريفية توضح للمستفيدين المواعيد المخصصة لاستقبالهم والمواقع المخصصة لذلك، مع ضرورة متابعة طلبات المستفيدين للحصول على مواعيد من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة لذلك بالمتابعة مع مركز خدمة العملاء.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: أن هذا التوجيه يأتي لتحقيق رضا المستفيدين، وتطوير الخدمات المقدمة تطويرًا ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة وبما يتناسب مع أهداف برنامج التحسين المستمر لأداء الأعمال والخدمات التي تقدمها الأمانة وكافة البلديات للمستفيدين والتميز في العطاء لكافة الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أن الأمانة أطلقت مؤخراً العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف توفير الوقت والجهد للمستفيدين، فيما تتجه أمانة المنطقة الشرقية إلى تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للتيسير على المستفيدين.

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"بلديات الشرقية" تخصص يومي الاثنين والأربعاء لاستقبال المواطنين
سبق

وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كافة الوكلاء والمدراء ورؤساء البلديات المرتبطة والتابعة بتخصيص يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لاستقبال المستفيدين خلال مواعيد الدوام الرسمي، كما وجه بضرورة الاستماع لهم وتذليل أي معوقات قد تواجههم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين الأداء لتحقيق رضا المستفيدين.

أكد المهندس الجبير أنه يمكن استقبال المستفيدين في مواعيد أخرى متى ما دعت الحاجة لذلك مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، إضافة إلى ضرورة وضع لوحات إرشادية تعريفية توضح للمستفيدين المواعيد المخصصة لاستقبالهم والمواقع المخصصة لذلك، مع ضرورة متابعة طلبات المستفيدين للحصول على مواعيد من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة لذلك بالمتابعة مع مركز خدمة العملاء.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: أن هذا التوجيه يأتي لتحقيق رضا المستفيدين، وتطوير الخدمات المقدمة تطويرًا ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة وبما يتناسب مع أهداف برنامج التحسين المستمر لأداء الأعمال والخدمات التي تقدمها الأمانة وكافة البلديات للمستفيدين والتميز في العطاء لكافة الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أن الأمانة أطلقت مؤخراً العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف توفير الوقت والجهد للمستفيدين، فيما تتجه أمانة المنطقة الشرقية إلى تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للتيسير على المستفيدين.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:09 PM

"بلديات الشرقية" تخصص يومي الاثنين والأربعاء لاستقبال المواطنين

خلال مواعيد الدوام الرسمي لتذليل المعوقات التي تواجههم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كافة الوكلاء والمدراء ورؤساء البلديات المرتبطة والتابعة بتخصيص يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لاستقبال المستفيدين خلال مواعيد الدوام الرسمي، كما وجه بضرورة الاستماع لهم وتذليل أي معوقات قد تواجههم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين الأداء لتحقيق رضا المستفيدين.

أكد المهندس الجبير أنه يمكن استقبال المستفيدين في مواعيد أخرى متى ما دعت الحاجة لذلك مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، إضافة إلى ضرورة وضع لوحات إرشادية تعريفية توضح للمستفيدين المواعيد المخصصة لاستقبالهم والمواقع المخصصة لذلك، مع ضرورة متابعة طلبات المستفيدين للحصول على مواعيد من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة لذلك بالمتابعة مع مركز خدمة العملاء.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: أن هذا التوجيه يأتي لتحقيق رضا المستفيدين، وتطوير الخدمات المقدمة تطويرًا ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة وبما يتناسب مع أهداف برنامج التحسين المستمر لأداء الأعمال والخدمات التي تقدمها الأمانة وكافة البلديات للمستفيدين والتميز في العطاء لكافة الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أن الأمانة أطلقت مؤخراً العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف توفير الوقت والجهد للمستفيدين، فيما تتجه أمانة المنطقة الشرقية إلى تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للتيسير على المستفيدين.

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