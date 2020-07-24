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محافظ صامطة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

قال إن هذه المناسبة أسعدت أفراد الشعب والمقيمين كافة على أرض الوطن

رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة –باسمه، ونيابة عن أهالي وأعيان ومشايخ المحافظة- التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له -أيده الله-.

وتفصيلاً، عبّر محافظ صامطة عن سعادته، وسعادة الجميع، بنجاح عملية خادم الحرمين الشريفين، رافعًا أسمى عبارات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة التي أسعدت أفراد الشعب والمقيمين كافة على أرض هذه البلاد، مقدمًا التهنئة أيضًا لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية التي أُجريت لمولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وسأل الله –عز وجل- أن يمنّ على خادم الحرمين الشريفين بنعمة الصحة والعافية، وأن يمد بعمره، ويحفظه ذخرًا للإسلام والمسلمين، ويديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبعد عنه كيد الحاسدين الحاقدين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

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محافظ صامطة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية
سبق

رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة –باسمه، ونيابة عن أهالي وأعيان ومشايخ المحافظة- التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له -أيده الله-.

وتفصيلاً، عبّر محافظ صامطة عن سعادته، وسعادة الجميع، بنجاح عملية خادم الحرمين الشريفين، رافعًا أسمى عبارات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة التي أسعدت أفراد الشعب والمقيمين كافة على أرض هذه البلاد، مقدمًا التهنئة أيضًا لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية التي أُجريت لمولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وسأل الله –عز وجل- أن يمنّ على خادم الحرمين الشريفين بنعمة الصحة والعافية، وأن يمد بعمره، ويحفظه ذخرًا للإسلام والمسلمين، ويديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبعد عنه كيد الحاسدين الحاقدين.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
09:33 PM

محافظ صامطة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

قال إن هذه المناسبة أسعدت أفراد الشعب والمقيمين كافة على أرض الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة –باسمه، ونيابة عن أهالي وأعيان ومشايخ المحافظة- التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له -أيده الله-.

وتفصيلاً، عبّر محافظ صامطة عن سعادته، وسعادة الجميع، بنجاح عملية خادم الحرمين الشريفين، رافعًا أسمى عبارات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة التي أسعدت أفراد الشعب والمقيمين كافة على أرض هذه البلاد، مقدمًا التهنئة أيضًا لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية التي أُجريت لمولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وسأل الله –عز وجل- أن يمنّ على خادم الحرمين الشريفين بنعمة الصحة والعافية، وأن يمد بعمره، ويحفظه ذخرًا للإسلام والمسلمين، ويديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبعد عنه كيد الحاسدين الحاقدين.

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