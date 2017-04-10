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عبر الفيديو.. "غرفة جدة" تستعرض مبادرات "الزكاة والدخل"

لتخفيف الأثر الاقتصادي على القطاع الخاص جراء "كورونا"

استعرضت غرفة جدة خلال استضافتها اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر الفيديو، ضمن باكورة اللقاءات التي تنظمها بين المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في ظلّ تفشّي جائحة فيروس كورونا؛ مبادرات الهيئة من أجل تحفيز القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في ظل تداعيات الفيروس، انطلاقاً من دفع عجلة التنمية واستشعار الواجب الوطني في مثل هذه الظروف الطارئة الاستثنائية.

واستعرض اللقاء الذي قدمه رئيس ديوان المراقبة في هيئة الزكاة والدخل عبدالله ممدوح العنزي؛ شراكة الهيئة مع القطاع الخاص، ودورها في تخفيف الأثر الاقتصادي والمالي على هذا القطاع الهام في ظل تفشي الجائحة، وتوضيح كيفية الاستفادة من مبادراتها؛ ومنها تأجيل دفع الإقرارات الضريبية والسداد لكل من القيمة المضافة والضرائب الانتقالية، لثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من 18 مارس 2020م إلى 30 يونيو 2020م وفق ضوابط معينة.

وتطرّق مقدم اللقاء لتفاصيل الإعفاء من دفع رسوم الضريبة الانتقائية "في حال استيراد السلع التي تخضع للضريبة الانتقائية"، والإعفاء من دفع غرامات التأخير في سداد الضريبة، وغرامات التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م، وإمكانية إصدار "الشهادات الزكوية" بلا قيود وبلا اشتراطات للجميع، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م.

وأشار "العنزي" إلى أنه من ضمن مبادرات الهيئة: التوسع في قبول طلبات تقسيط المبالغ المستحقّ دفعها، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م، وتعجيل تنفيذ طلبات الاسترداد، ورفع "إيقاف الخدمات" عن الأشخاص الذين تم إيقاف خدماتهم بسبب عدم دفع المبالغ المستحقة عليهم، ليتمكنوا من ممارسة نشاطاتهم بلا قيود، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م.

وفصّل مقدّم اللقاء إمكانية الإفصاح وتعديل أي إقرار ضريبي خاطئ تم تقديمه لهيئة الزكاة، بدون أن يترتب على ذلك أي غرامات، بشرط أن يتم التعديل خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م، وأن يقوم المكلف بسداد أصل الضريبة المستحقة عليه خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م، إضافة لمبادرة الهيئة حول إمكانية التقدم بطلب خطة تقسيط لدفع المبالغ المستحقة نتيجة تعديل الإقرار الضريبي الخاطئ، وذلك في حال عدم قدرة المكلف على سداد المبلغ المستحق دفعة واحدة، بشرط أن يتقدم بطلب خطة التقسيط خلال الفترة من 18 مارس 2020م إلى 30 يونيو 2020م، مع التوسع في قبول طلبات التقسيط لتشمل الجميع بدون اشتراطات معقدة وبدون دفعة أولى.

وتناول اللقاء مبادرة الهيئة التي تخصّ المكلفين غير المسجلين في هيئة الزكاة والدخل؛ حيث سيتم إعفاؤه من كلٍّ من: غرامة عدم التسجيل، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، وغرامة التأخر في السداد، بشرط أن يقوم بالإفصاح والتسجيل مع سداد الضريبة المستحقة "بدون غرامات"، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م، وأيضاً في حال عدم قدرته على سداد الضريبة المستحقة "بدون غرامات"، يكون بإمكانه طلب خطة تقسيط بشرط أن يقدم الطلب خلال الفترة من 18 مارس 2020م إلى 30 يونيو 2020م.

وفي ختام اللقاء فُتح باب الأسئلة والمداخلات من الحضور، والتي تركزت في طرق تعديل الإقرار الضريبي وضوابط إصدار الشهادات الزكوية على ضوء هذه المبادرات، وكيفية احتساب الضريبة الخاصة بالاستيراد وخطة تقسيط الإقرار الضريبي، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

جدة غرفة جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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عبر الفيديو.. "غرفة جدة" تستعرض مبادرات "الزكاة والدخل"
سبق

استعرضت غرفة جدة خلال استضافتها اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر الفيديو، ضمن باكورة اللقاءات التي تنظمها بين المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في ظلّ تفشّي جائحة فيروس كورونا؛ مبادرات الهيئة من أجل تحفيز القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في ظل تداعيات الفيروس، انطلاقاً من دفع عجلة التنمية واستشعار الواجب الوطني في مثل هذه الظروف الطارئة الاستثنائية.

واستعرض اللقاء الذي قدمه رئيس ديوان المراقبة في هيئة الزكاة والدخل عبدالله ممدوح العنزي؛ شراكة الهيئة مع القطاع الخاص، ودورها في تخفيف الأثر الاقتصادي والمالي على هذا القطاع الهام في ظل تفشي الجائحة، وتوضيح كيفية الاستفادة من مبادراتها؛ ومنها تأجيل دفع الإقرارات الضريبية والسداد لكل من القيمة المضافة والضرائب الانتقالية، لثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من 18 مارس 2020م إلى 30 يونيو 2020م وفق ضوابط معينة.

وتطرّق مقدم اللقاء لتفاصيل الإعفاء من دفع رسوم الضريبة الانتقائية "في حال استيراد السلع التي تخضع للضريبة الانتقائية"، والإعفاء من دفع غرامات التأخير في سداد الضريبة، وغرامات التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م، وإمكانية إصدار "الشهادات الزكوية" بلا قيود وبلا اشتراطات للجميع، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م.

وأشار "العنزي" إلى أنه من ضمن مبادرات الهيئة: التوسع في قبول طلبات تقسيط المبالغ المستحقّ دفعها، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م، وتعجيل تنفيذ طلبات الاسترداد، ورفع "إيقاف الخدمات" عن الأشخاص الذين تم إيقاف خدماتهم بسبب عدم دفع المبالغ المستحقة عليهم، ليتمكنوا من ممارسة نشاطاتهم بلا قيود، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م.

وفصّل مقدّم اللقاء إمكانية الإفصاح وتعديل أي إقرار ضريبي خاطئ تم تقديمه لهيئة الزكاة، بدون أن يترتب على ذلك أي غرامات، بشرط أن يتم التعديل خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م، وأن يقوم المكلف بسداد أصل الضريبة المستحقة عليه خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م، إضافة لمبادرة الهيئة حول إمكانية التقدم بطلب خطة تقسيط لدفع المبالغ المستحقة نتيجة تعديل الإقرار الضريبي الخاطئ، وذلك في حال عدم قدرة المكلف على سداد المبلغ المستحق دفعة واحدة، بشرط أن يتقدم بطلب خطة التقسيط خلال الفترة من 18 مارس 2020م إلى 30 يونيو 2020م، مع التوسع في قبول طلبات التقسيط لتشمل الجميع بدون اشتراطات معقدة وبدون دفعة أولى.

وتناول اللقاء مبادرة الهيئة التي تخصّ المكلفين غير المسجلين في هيئة الزكاة والدخل؛ حيث سيتم إعفاؤه من كلٍّ من: غرامة عدم التسجيل، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، وغرامة التأخر في السداد، بشرط أن يقوم بالإفصاح والتسجيل مع سداد الضريبة المستحقة "بدون غرامات"، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م، وأيضاً في حال عدم قدرته على سداد الضريبة المستحقة "بدون غرامات"، يكون بإمكانه طلب خطة تقسيط بشرط أن يقدم الطلب خلال الفترة من 18 مارس 2020م إلى 30 يونيو 2020م.

وفي ختام اللقاء فُتح باب الأسئلة والمداخلات من الحضور، والتي تركزت في طرق تعديل الإقرار الضريبي وضوابط إصدار الشهادات الزكوية على ضوء هذه المبادرات، وكيفية احتساب الضريبة الخاصة بالاستيراد وخطة تقسيط الإقرار الضريبي، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
06:04 PM

عبر الفيديو.. "غرفة جدة" تستعرض مبادرات "الزكاة والدخل"

لتخفيف الأثر الاقتصادي على القطاع الخاص جراء "كورونا"

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عبدالله الراجحي - جدة
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استعرضت غرفة جدة خلال استضافتها اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر الفيديو، ضمن باكورة اللقاءات التي تنظمها بين المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في ظلّ تفشّي جائحة فيروس كورونا؛ مبادرات الهيئة من أجل تحفيز القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في ظل تداعيات الفيروس، انطلاقاً من دفع عجلة التنمية واستشعار الواجب الوطني في مثل هذه الظروف الطارئة الاستثنائية.

واستعرض اللقاء الذي قدمه رئيس ديوان المراقبة في هيئة الزكاة والدخل عبدالله ممدوح العنزي؛ شراكة الهيئة مع القطاع الخاص، ودورها في تخفيف الأثر الاقتصادي والمالي على هذا القطاع الهام في ظل تفشي الجائحة، وتوضيح كيفية الاستفادة من مبادراتها؛ ومنها تأجيل دفع الإقرارات الضريبية والسداد لكل من القيمة المضافة والضرائب الانتقالية، لثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من 18 مارس 2020م إلى 30 يونيو 2020م وفق ضوابط معينة.

وتطرّق مقدم اللقاء لتفاصيل الإعفاء من دفع رسوم الضريبة الانتقائية "في حال استيراد السلع التي تخضع للضريبة الانتقائية"، والإعفاء من دفع غرامات التأخير في سداد الضريبة، وغرامات التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م، وإمكانية إصدار "الشهادات الزكوية" بلا قيود وبلا اشتراطات للجميع، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م.

وأشار "العنزي" إلى أنه من ضمن مبادرات الهيئة: التوسع في قبول طلبات تقسيط المبالغ المستحقّ دفعها، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م، وتعجيل تنفيذ طلبات الاسترداد، ورفع "إيقاف الخدمات" عن الأشخاص الذين تم إيقاف خدماتهم بسبب عدم دفع المبالغ المستحقة عليهم، ليتمكنوا من ممارسة نشاطاتهم بلا قيود، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م.

وفصّل مقدّم اللقاء إمكانية الإفصاح وتعديل أي إقرار ضريبي خاطئ تم تقديمه لهيئة الزكاة، بدون أن يترتب على ذلك أي غرامات، بشرط أن يتم التعديل خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م، وأن يقوم المكلف بسداد أصل الضريبة المستحقة عليه خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م، إضافة لمبادرة الهيئة حول إمكانية التقدم بطلب خطة تقسيط لدفع المبالغ المستحقة نتيجة تعديل الإقرار الضريبي الخاطئ، وذلك في حال عدم قدرة المكلف على سداد المبلغ المستحق دفعة واحدة، بشرط أن يتقدم بطلب خطة التقسيط خلال الفترة من 18 مارس 2020م إلى 30 يونيو 2020م، مع التوسع في قبول طلبات التقسيط لتشمل الجميع بدون اشتراطات معقدة وبدون دفعة أولى.

وتناول اللقاء مبادرة الهيئة التي تخصّ المكلفين غير المسجلين في هيئة الزكاة والدخل؛ حيث سيتم إعفاؤه من كلٍّ من: غرامة عدم التسجيل، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، وغرامة التأخر في السداد، بشرط أن يقوم بالإفصاح والتسجيل مع سداد الضريبة المستحقة "بدون غرامات"، وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م، وأيضاً في حال عدم قدرته على سداد الضريبة المستحقة "بدون غرامات"، يكون بإمكانه طلب خطة تقسيط بشرط أن يقدم الطلب خلال الفترة من 18 مارس 2020م إلى 30 يونيو 2020م.

وفي ختام اللقاء فُتح باب الأسئلة والمداخلات من الحضور، والتي تركزت في طرق تعديل الإقرار الضريبي وضوابط إصدار الشهادات الزكوية على ضوء هذه المبادرات، وكيفية احتساب الضريبة الخاصة بالاستيراد وخطة تقسيط الإقرار الضريبي، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

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