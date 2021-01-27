بعد "التعليم".. "الجمارك" تعترف بخطأ فروقات العلاوة وتعلن عن صرف المتبقي

أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني أنه سيتم صرف الفارق المتبقي للعلاوة السنوية لمنسوبي الجمارك في أسرع وقت.
وقال: "هذا حق للموظف كفله النظام".
وكان وزير التعليم قد أعلن عن التوجه لصرف الفارق لموظفي وموظفات الوزارة في أقرب فرصة.
أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني أنه سيتم صرف الفارق المتبقي للعلاوة السنوية لمنسوبي الجمارك في أسرع وقت.
وقال: "هذا حق للموظف كفله النظام".
وكان وزير التعليم قد أعلن عن التوجه لصرف الفارق لموظفي وموظفات الوزارة في أقرب فرصة.
أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني أنه سيتم صرف الفارق المتبقي للعلاوة السنوية لمنسوبي الجمارك في أسرع وقت.
وقال: "هذا حق للموظف كفله النظام".
وكان وزير التعليم قد أعلن عن التوجه لصرف الفارق لموظفي وموظفات الوزارة في أقرب فرصة.
أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني أنه سيتم صرف الفارق المتبقي للعلاوة السنوية لمنسوبي الجمارك في أسرع وقت.
وقال: "هذا حق للموظف كفله النظام".
وكان وزير التعليم قد أعلن عن التوجه لصرف الفارق لموظفي وموظفات الوزارة في أقرب فرصة.