رابطة الدوري الإيطالي تبحث عن الحلول المقترحة لاستئناف "الكالتشيو"

قررت رابطة أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم عقد اجتماع جديد الثلاثاء المقبل من أجل بحث الحلول المقترحة في حال عدم القدرة على استئناف بطولة الكالتشيو هذا الموسم.

وقالت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية اليوم الأحد إن فرق الكالتشيو تخاف من فشل استكمال المسابقة، خاصة في حال ظهور حالات إصابة جديدة بكورونا خلال التدريبات الجماعية.

ويأمل رؤساء الأندية بعودة الدوري بتاريخ 13 أو 20 يونيو المقبل، لكن في حال تأخر حدوث ذلك لأي سبب طبي أو أمني فإن مباريات الملحق قد تكون الحل لإنهاء الأمور.