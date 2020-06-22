النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حالات الوفاة في البرازيل جراء كورونا تتجاوز 50 ألفًا

إجمالي الإصابات المؤكدة يبلغ مليونًا و85038 حالة

قالت وزارة الصحة في البرازيل: إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد تجاوز رسميًّا 50 ألف حالة اليوم؛ في حين تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس مليون حالة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا يبلغ الآن مليونًا و85038 حالة، إضافة إلى 50617 حالة وفاة بزيادة عن 49976 حالة تم تسجيلها يوم السبت.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
حالات الوفاة في البرازيل جراء كورونا تتجاوز 50 ألفًا
سبق

قالت وزارة الصحة في البرازيل: إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد تجاوز رسميًّا 50 ألف حالة اليوم؛ في حين تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس مليون حالة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا يبلغ الآن مليونًا و85038 حالة، إضافة إلى 50617 حالة وفاة بزيادة عن 49976 حالة تم تسجيلها يوم السبت.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
08:26 AM

حالات الوفاة في البرازيل جراء كورونا تتجاوز 50 ألفًا

إجمالي الإصابات المؤكدة يبلغ مليونًا و85038 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
630

قالت وزارة الصحة في البرازيل: إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد تجاوز رسميًّا 50 ألف حالة اليوم؛ في حين تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس مليون حالة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا يبلغ الآن مليونًا و85038 حالة، إضافة إلى 50617 حالة وفاة بزيادة عن 49976 حالة تم تسجيلها يوم السبت.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,146
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,038
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,442

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة