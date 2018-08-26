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الكلية الرقمية بجدة تستقبل 180 متدربة مستجدة حضوريًا

ضمن برنامج تهيئة المتدربات المستجدات بقسمي الحاسب الآلي وتقنيات الويب

استقبلت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، أمس الأربعاء، واليوم الخميس، 180 متدربة مستجدة من المقبولات بالفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443هـ؛ ضمن برنامج تهيئة المتدربات المستجدات بقسمي الحاسب الآلي في تخصصات الوسائط المتعددة وتقنيات الويب – إدارة أنظمة الشبكات والدعم الفني.

وتم عقد اللقاء حضورياً بمقر الكلية وفقاً للإجراءات الاحترازية المطبقة؛ بدءاً بعدم السماح لدخول غير مكتملة الجرعات في تطبيق توكلنا، مروراً بقياس درجة الحرارة مع التقيد بلبس الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي.

وتضمن اللقاء عرضًا لرؤية ورسالة وأهداف الكلية، تلاها كلمة لعميدة الكلية المهندسة، حياة الغامدي، رحبت فيها بالمستجدات، وحثتهن على الاجتهاد خلال فترة تدريبهن، متمنية لهن مسيرة تدريبية مكللة بالتوفيق والنجاح.

وقدمت وكيلة هيئة التدريب، مشاعل القحطاني، تعريفًا بعضوات هيئة التدريب، إضافة إلى عرض موجز للتخصصات الموجودة وخطط التدريب المطبقة، كما استعرضت دور المرشدة التدريبية وأهمية التواصل معها، إضافة لإجراءات التظلم والاعتراض المطبقة بالكلية عند الحاجة.

وقدمت وكيلة خدمات المتدربات، نجلاء الغامدي، شرحًا للائحة ونظام التدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما عرفت بكافة إدارات ومهام خدمات المتدربات ودورها في دعم مسيرة المتدربة وتنميتها طوال فترة التدريب بالكلية.

وقدمت رئيسة مركز التدرب الإلكتروني، ريم قناديلي، شرحًا لبوابة التدرب الإلكتروني وآلية التواصل، وتقديم الدعم للمتدربات، كما تم خلال اللقاء التعريف بوحدة السلامة المهنية والتأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية المطبقة بالكلية حفاظاً على سلامة الجميع.

وتم خلال اللقاء استضافة إحدى خريجات الفصل الماضي، علوه العرياني، في بث حي عبر الاتصال المرئي من مقر عملها، حيث عرضت تجربتها بفترة التدريب، وأكدت خلال المداخلة على أهمية التعلم والتطوير الذاتي وعدم الاستسلام للصعوبات التي تواجه المتدربة، وبنهاية اللقاء أشادت بجميع المدربات وقيادات الكلية، وشكرتهن جميعاً على دعمهن وإثرائهن لتجربتها خلال فترة التدريب بالكلية .

وسلمت مديرة إدارة القبول والتسجيل، سحر الزهراني الجداول التدريبية وتقديم شرح تعريفي للرموز المسجلة بالجدول التدريبي من قبل، نُفذت بعدها جولة ميدانية للتعرف على مرافق الكلية ومواقع قاعات ومعامل التدريب، تم تقسيم المتدربات خلالها إلى مجموعات، تتكون كل مجموعة من 15 متدربة يرافق كل منها مدربتان من الكلية .

وفي ختام البرنامج قدمت المكلفة بوحدة التوجيه والإرشاد، عزة الغامدي، ورشة تدريبية بعنوان "التخطيط للدراسة الذكية"، استعرضت فيها أهمية التخطيط واستثمار الوقت وتناولت فيها شرحًا موجزًا لأساليب التعلم السريع.

يذكر أن البرنامج سيمتد للأسبوع المقبل من خلال تنفيذ أربع ورش تدريبية بنظام رايات والتدريب الإلكتروني والأكاديميات العالمية، إضافة لتنفيذ دورة تدريبية عن الاستذكار والتفوق العلمي.

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الكلية الرقمية بجدة تستقبل 180 متدربة مستجدة حضوريًا
سبق

استقبلت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، أمس الأربعاء، واليوم الخميس، 180 متدربة مستجدة من المقبولات بالفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443هـ؛ ضمن برنامج تهيئة المتدربات المستجدات بقسمي الحاسب الآلي في تخصصات الوسائط المتعددة وتقنيات الويب – إدارة أنظمة الشبكات والدعم الفني.

وتم عقد اللقاء حضورياً بمقر الكلية وفقاً للإجراءات الاحترازية المطبقة؛ بدءاً بعدم السماح لدخول غير مكتملة الجرعات في تطبيق توكلنا، مروراً بقياس درجة الحرارة مع التقيد بلبس الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي.

وتضمن اللقاء عرضًا لرؤية ورسالة وأهداف الكلية، تلاها كلمة لعميدة الكلية المهندسة، حياة الغامدي، رحبت فيها بالمستجدات، وحثتهن على الاجتهاد خلال فترة تدريبهن، متمنية لهن مسيرة تدريبية مكللة بالتوفيق والنجاح.

وقدمت وكيلة هيئة التدريب، مشاعل القحطاني، تعريفًا بعضوات هيئة التدريب، إضافة إلى عرض موجز للتخصصات الموجودة وخطط التدريب المطبقة، كما استعرضت دور المرشدة التدريبية وأهمية التواصل معها، إضافة لإجراءات التظلم والاعتراض المطبقة بالكلية عند الحاجة.

وقدمت وكيلة خدمات المتدربات، نجلاء الغامدي، شرحًا للائحة ونظام التدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما عرفت بكافة إدارات ومهام خدمات المتدربات ودورها في دعم مسيرة المتدربة وتنميتها طوال فترة التدريب بالكلية.

وقدمت رئيسة مركز التدرب الإلكتروني، ريم قناديلي، شرحًا لبوابة التدرب الإلكتروني وآلية التواصل، وتقديم الدعم للمتدربات، كما تم خلال اللقاء التعريف بوحدة السلامة المهنية والتأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية المطبقة بالكلية حفاظاً على سلامة الجميع.

وتم خلال اللقاء استضافة إحدى خريجات الفصل الماضي، علوه العرياني، في بث حي عبر الاتصال المرئي من مقر عملها، حيث عرضت تجربتها بفترة التدريب، وأكدت خلال المداخلة على أهمية التعلم والتطوير الذاتي وعدم الاستسلام للصعوبات التي تواجه المتدربة، وبنهاية اللقاء أشادت بجميع المدربات وقيادات الكلية، وشكرتهن جميعاً على دعمهن وإثرائهن لتجربتها خلال فترة التدريب بالكلية .

وسلمت مديرة إدارة القبول والتسجيل، سحر الزهراني الجداول التدريبية وتقديم شرح تعريفي للرموز المسجلة بالجدول التدريبي من قبل، نُفذت بعدها جولة ميدانية للتعرف على مرافق الكلية ومواقع قاعات ومعامل التدريب، تم تقسيم المتدربات خلالها إلى مجموعات، تتكون كل مجموعة من 15 متدربة يرافق كل منها مدربتان من الكلية .

وفي ختام البرنامج قدمت المكلفة بوحدة التوجيه والإرشاد، عزة الغامدي، ورشة تدريبية بعنوان "التخطيط للدراسة الذكية"، استعرضت فيها أهمية التخطيط واستثمار الوقت وتناولت فيها شرحًا موجزًا لأساليب التعلم السريع.

يذكر أن البرنامج سيمتد للأسبوع المقبل من خلال تنفيذ أربع ورش تدريبية بنظام رايات والتدريب الإلكتروني والأكاديميات العالمية، إضافة لتنفيذ دورة تدريبية عن الاستذكار والتفوق العلمي.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
02:33 PM
اخر تعديل
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
04:29 PM

الكلية الرقمية بجدة تستقبل 180 متدربة مستجدة حضوريًا

ضمن برنامج تهيئة المتدربات المستجدات بقسمي الحاسب الآلي وتقنيات الويب

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عبدالله الراجحي - جدة
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استقبلت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، أمس الأربعاء، واليوم الخميس، 180 متدربة مستجدة من المقبولات بالفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443هـ؛ ضمن برنامج تهيئة المتدربات المستجدات بقسمي الحاسب الآلي في تخصصات الوسائط المتعددة وتقنيات الويب – إدارة أنظمة الشبكات والدعم الفني.

وتم عقد اللقاء حضورياً بمقر الكلية وفقاً للإجراءات الاحترازية المطبقة؛ بدءاً بعدم السماح لدخول غير مكتملة الجرعات في تطبيق توكلنا، مروراً بقياس درجة الحرارة مع التقيد بلبس الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي.

وتضمن اللقاء عرضًا لرؤية ورسالة وأهداف الكلية، تلاها كلمة لعميدة الكلية المهندسة، حياة الغامدي، رحبت فيها بالمستجدات، وحثتهن على الاجتهاد خلال فترة تدريبهن، متمنية لهن مسيرة تدريبية مكللة بالتوفيق والنجاح.

وقدمت وكيلة هيئة التدريب، مشاعل القحطاني، تعريفًا بعضوات هيئة التدريب، إضافة إلى عرض موجز للتخصصات الموجودة وخطط التدريب المطبقة، كما استعرضت دور المرشدة التدريبية وأهمية التواصل معها، إضافة لإجراءات التظلم والاعتراض المطبقة بالكلية عند الحاجة.

وقدمت وكيلة خدمات المتدربات، نجلاء الغامدي، شرحًا للائحة ونظام التدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما عرفت بكافة إدارات ومهام خدمات المتدربات ودورها في دعم مسيرة المتدربة وتنميتها طوال فترة التدريب بالكلية.

وقدمت رئيسة مركز التدرب الإلكتروني، ريم قناديلي، شرحًا لبوابة التدرب الإلكتروني وآلية التواصل، وتقديم الدعم للمتدربات، كما تم خلال اللقاء التعريف بوحدة السلامة المهنية والتأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية المطبقة بالكلية حفاظاً على سلامة الجميع.

وتم خلال اللقاء استضافة إحدى خريجات الفصل الماضي، علوه العرياني، في بث حي عبر الاتصال المرئي من مقر عملها، حيث عرضت تجربتها بفترة التدريب، وأكدت خلال المداخلة على أهمية التعلم والتطوير الذاتي وعدم الاستسلام للصعوبات التي تواجه المتدربة، وبنهاية اللقاء أشادت بجميع المدربات وقيادات الكلية، وشكرتهن جميعاً على دعمهن وإثرائهن لتجربتها خلال فترة التدريب بالكلية .

وسلمت مديرة إدارة القبول والتسجيل، سحر الزهراني الجداول التدريبية وتقديم شرح تعريفي للرموز المسجلة بالجدول التدريبي من قبل، نُفذت بعدها جولة ميدانية للتعرف على مرافق الكلية ومواقع قاعات ومعامل التدريب، تم تقسيم المتدربات خلالها إلى مجموعات، تتكون كل مجموعة من 15 متدربة يرافق كل منها مدربتان من الكلية .

وفي ختام البرنامج قدمت المكلفة بوحدة التوجيه والإرشاد، عزة الغامدي، ورشة تدريبية بعنوان "التخطيط للدراسة الذكية"، استعرضت فيها أهمية التخطيط واستثمار الوقت وتناولت فيها شرحًا موجزًا لأساليب التعلم السريع.

يذكر أن البرنامج سيمتد للأسبوع المقبل من خلال تنفيذ أربع ورش تدريبية بنظام رايات والتدريب الإلكتروني والأكاديميات العالمية، إضافة لتنفيذ دورة تدريبية عن الاستذكار والتفوق العلمي.

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