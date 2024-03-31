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شاهد.. معرض طلابي يستعرض 30 نوعًا من الحيوانات الحية لربط الواقع بالمقرر

أقامت ثانوية الابتكارية الأهلية بحي الملك فيصل التابعة لمكتب التعليم بالروضة معرضًا علميًا بمسمى "صباح إفريقيا"، تم فيه استعراض أكثر من 30 نوعًا من الحيوانات، حيث يشاهدها الطالب على أرض الواقع، ويهدف المعرض إلى ربط التعلم بالواقع في مادة الأحياء والعلوم.

حضر حفل الافتتاح مدير إدارة النشاط الطلابي بمنطقة الرياض الدكتور أنور أبو عباة، ورئيس شعبة القيادة المدرسية بمكتب التعليم بالروضة محمد العثيم، ومشرف النشاط خالد الهدياني، ورئيس المدارس المتقدمة الدكتور عبدالرحمن بن سعد الحقباني، والرئيس التنفيذي للمدارس المتقدمة عبدالله بن عبدالرحمن الحقباني، ومدير عام قطاع التعليم بالمدارس المتقدمة ناصر الخثلان.

وقدم المتحدثون من الطلاب المعلومات عن كل حيوان وما يتميز به، كما تحدث قائد المدرسة ناجي بن محمد الحقباني عن أن تلك الفكرة بدأت من الطلاب وقدموها لخدمة زملائهم.

وجاء المعرض في ثلاثة أيام بالتعاون مع غابة إفريقيا أفريكانو.

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شاهد.. معرض طلابي يستعرض 30 نوعًا من الحيوانات الحية لربط الواقع بالمقرر
سبق

أقامت ثانوية الابتكارية الأهلية بحي الملك فيصل التابعة لمكتب التعليم بالروضة معرضًا علميًا بمسمى "صباح إفريقيا"، تم فيه استعراض أكثر من 30 نوعًا من الحيوانات، حيث يشاهدها الطالب على أرض الواقع، ويهدف المعرض إلى ربط التعلم بالواقع في مادة الأحياء والعلوم.

حضر حفل الافتتاح مدير إدارة النشاط الطلابي بمنطقة الرياض الدكتور أنور أبو عباة، ورئيس شعبة القيادة المدرسية بمكتب التعليم بالروضة محمد العثيم، ومشرف النشاط خالد الهدياني، ورئيس المدارس المتقدمة الدكتور عبدالرحمن بن سعد الحقباني، والرئيس التنفيذي للمدارس المتقدمة عبدالله بن عبدالرحمن الحقباني، ومدير عام قطاع التعليم بالمدارس المتقدمة ناصر الخثلان.

وقدم المتحدثون من الطلاب المعلومات عن كل حيوان وما يتميز به، كما تحدث قائد المدرسة ناجي بن محمد الحقباني عن أن تلك الفكرة بدأت من الطلاب وقدموها لخدمة زملائهم.

وجاء المعرض في ثلاثة أيام بالتعاون مع غابة إفريقيا أفريكانو.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
12:25 AM

شاهد.. معرض طلابي يستعرض 30 نوعًا من الحيوانات الحية لربط الواقع بالمقرر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت ثانوية الابتكارية الأهلية بحي الملك فيصل التابعة لمكتب التعليم بالروضة معرضًا علميًا بمسمى "صباح إفريقيا"، تم فيه استعراض أكثر من 30 نوعًا من الحيوانات، حيث يشاهدها الطالب على أرض الواقع، ويهدف المعرض إلى ربط التعلم بالواقع في مادة الأحياء والعلوم.

حضر حفل الافتتاح مدير إدارة النشاط الطلابي بمنطقة الرياض الدكتور أنور أبو عباة، ورئيس شعبة القيادة المدرسية بمكتب التعليم بالروضة محمد العثيم، ومشرف النشاط خالد الهدياني، ورئيس المدارس المتقدمة الدكتور عبدالرحمن بن سعد الحقباني، والرئيس التنفيذي للمدارس المتقدمة عبدالله بن عبدالرحمن الحقباني، ومدير عام قطاع التعليم بالمدارس المتقدمة ناصر الخثلان.

وقدم المتحدثون من الطلاب المعلومات عن كل حيوان وما يتميز به، كما تحدث قائد المدرسة ناجي بن محمد الحقباني عن أن تلك الفكرة بدأت من الطلاب وقدموها لخدمة زملائهم.

وجاء المعرض في ثلاثة أيام بالتعاون مع غابة إفريقيا أفريكانو.

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