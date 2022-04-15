لتعزيز ثقافة التعلم.. "هيئة المهندسين" تدشّن منصة للتدريب عن بُعد

قالت: بما يتوافق ويتواءم مع الأهداف الاستراتيجية والقيم التي تتبناها

تدشن الهيئة السعودية للمهندسين اليوم، منصة للتدريب عن بُعد لأعضائها عبر برنامجها للتعلم الذكي LMS.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الهيئة على مواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة، وتعزيز ثقافة التعلم والتدريب عن بعد، بما يتوافق ويتواءم مع الأهداف الاستراتيجية والقيم التي تتبناها.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، أن المنصة تهدف إلى إيجاد بيئة تدريبية تفاعلية من خلال وسائط إلكترونية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء في الهيئة السعودية للمهندسين؛ للحصول على التدريب المناسب وتقليل تكلفة التعليم على المدى الطويل، إلى جانب نشر ثقافة التدريب الذاتي، التي تمكّن من تحسين وتنمية قدرات المتدربين بأقل تكلفة.

وكشف المهندس "الشمري" إلى أن منصة التدريب التي هيّأتها الهيئة، تتميز بالمتابعة الإلكترونية ومعرفة مستويات المتدربين، والمراحل التي تم اجتيازها عن طريق تقارير تُبَيّن مدى تفاعل المتدربين مع المواد التدريبية، وكذلك توفير الدورات التدريبية إلكترونيًّا طوال اليوم وفي أي وقت ومن أي مكان، وتمكين المتدرب من تلقي المادة العلمية بالأسلوب الذي يتناسب مع قدراته من خلال الطرق المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وإتاحة الفرصة للمتدربين للتفاعل إلكترونيًّا فيما بينهم من جهة، والمدربين من جهة أخرى من خلال وسائل التواصل الإلكتروني ومجالس النقاش وغرف الحوار وغيرها، إلى جانب توفير مصادر متعددة للمعرفة.

وأشار إلى أنه يمكن من خلال منصة التدريب elearning.saudieng.sa، اختيار الدورات التدريبية التي تتناسب واحتياجات الأعضاء من المهندسين والفنيين عن طريق حزمة من البرامج التي تتوافق محتوياتها مع المهارات والكفاءات المطلوب من الأعضاء تعزيزها وتطويرها.