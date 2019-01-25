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انطلاق محادثات التجارة الإلكترونية.. بمشاركة 75 دولة

على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بـ"دافوس" اليوم

بدأت 75 دولة، من بينها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، محادثات حول القواعد الدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم.

وقال مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو ومفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم، في الاجتماع في منتجع دافوس السويسري: المحادثات ستعقد في إطار عمل منظمة التجارة العالمية.

وأضافت "مالمستروم" في بيان: التجارة الإلكترونية أصبحت واقعًا في معظم أنحاء العالم، لذا فنحن مدينون لمواطنينا وشركاتنا لقيامهم بتوفير بيئة يمكن التنبؤ بها وفعالة وآمنة للتجارة عبر الإنترنت.

ووفقًا للاتحاد الأوروبي، فإن من شأن القواعد أن تزيد الثقة في التجارة الإلكترونية وتتعامل مع العوائق الحالية التي تمنع المبيعات الإلكترونية عبر الحدود.

ويجب أن تضمن القواعد صلاحية العقود والتوقيعات الإلكترونية وتلغي الرسوم على التحويلات المالية الإلكترونية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق محادثات التجارة الإلكترونية.. بمشاركة 75 دولة
سبق

بدأت 75 دولة، من بينها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، محادثات حول القواعد الدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم.

وقال مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو ومفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم، في الاجتماع في منتجع دافوس السويسري: المحادثات ستعقد في إطار عمل منظمة التجارة العالمية.

وأضافت "مالمستروم" في بيان: التجارة الإلكترونية أصبحت واقعًا في معظم أنحاء العالم، لذا فنحن مدينون لمواطنينا وشركاتنا لقيامهم بتوفير بيئة يمكن التنبؤ بها وفعالة وآمنة للتجارة عبر الإنترنت.

ووفقًا للاتحاد الأوروبي، فإن من شأن القواعد أن تزيد الثقة في التجارة الإلكترونية وتتعامل مع العوائق الحالية التي تمنع المبيعات الإلكترونية عبر الحدود.

ويجب أن تضمن القواعد صلاحية العقود والتوقيعات الإلكترونية وتلغي الرسوم على التحويلات المالية الإلكترونية.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
04:55 PM

انطلاق محادثات التجارة الإلكترونية.. بمشاركة 75 دولة

على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بـ"دافوس" اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت 75 دولة، من بينها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، محادثات حول القواعد الدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم.

وقال مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو ومفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم، في الاجتماع في منتجع دافوس السويسري: المحادثات ستعقد في إطار عمل منظمة التجارة العالمية.

وأضافت "مالمستروم" في بيان: التجارة الإلكترونية أصبحت واقعًا في معظم أنحاء العالم، لذا فنحن مدينون لمواطنينا وشركاتنا لقيامهم بتوفير بيئة يمكن التنبؤ بها وفعالة وآمنة للتجارة عبر الإنترنت.

ووفقًا للاتحاد الأوروبي، فإن من شأن القواعد أن تزيد الثقة في التجارة الإلكترونية وتتعامل مع العوائق الحالية التي تمنع المبيعات الإلكترونية عبر الحدود.

ويجب أن تضمن القواعد صلاحية العقود والتوقيعات الإلكترونية وتلغي الرسوم على التحويلات المالية الإلكترونية.

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