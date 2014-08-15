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"الشؤون الإسلامية" تنظم برنامجًا للتثقيف الصحي لضيوف خادم الحرمين

في مقر استضافتهم بالمدنية المنورة بالتعاون مع "الصحة"

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد "برنامج التثقيف الصحي" لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، البالغ عددهم ٦٥٠٠ حاج وحاجة من ٧٩ دولة من مختلف دول العالم، بالتعاون مع صحة المدينة المنورة؛ وذلك في مقر الاستضافة بالمدينة المنورة.

ويتضمّن "البرنامج" تقديم التوعية الصحية عن الأمراض المعدية، بالإضافة إلى شرح الطريقة الصحيحة لتعقيم اليدين ولبس الكمامات الواقية۔ كما تم توزيع مواد تثقيفية للضيوف تعزز العادات الصحية التي تحدّ من انتشار المرض.

ويستهدف البرنامج رفع مستوى الوعي الصحي لدى الحجاج، ونشر الثقافة الصحية لديهم، وتقديم الاستشارات الصحية، والاستشارات الطبية الخاصة للحج.

وصرّحت صفاء القحطاني، مشرفة بإدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة بالمدينة المنورة؛ بأن هذا يقوم بتوعية ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذين قدموا لأداء فريضة الحجّ وزيارة المسجد النبوي من الأمراض المعدية، وتثقيفهم صحيًّا عبر تقديم عدد من المنشورات الطبية الصحية.

وقالت: إنه يتم توزيع الحقائب التوعوية تحتوي على احتياجات الحاج الضرورية خلال إقامته بالمملكة العربية السعودية؛ يأتي ذلك مساهمةً من الصحة بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية لتوعية ضيوف الرحمن حتى ينعموا بالراحة والاطمئنان خلال فترة الحج.

يشار إلى أن ضيوف برنامج خادم الحرمين قد وصلوا صباح اليوم الأربعاء إلى المدينة المنورة؛ لقضاء أيام يسيرة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، كما أعدت الوزارة عددًا من البرامج الثقافية تتخللها زيارات للمعالم التاريخية بالمدينة المنورة، ولقاء بأحد أئمة الحرمين الشريفين.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الشؤون الإسلامية" تنظم برنامجًا للتثقيف الصحي لضيوف خادم الحرمين
سبق

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد "برنامج التثقيف الصحي" لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، البالغ عددهم ٦٥٠٠ حاج وحاجة من ٧٩ دولة من مختلف دول العالم، بالتعاون مع صحة المدينة المنورة؛ وذلك في مقر الاستضافة بالمدينة المنورة.

ويتضمّن "البرنامج" تقديم التوعية الصحية عن الأمراض المعدية، بالإضافة إلى شرح الطريقة الصحيحة لتعقيم اليدين ولبس الكمامات الواقية۔ كما تم توزيع مواد تثقيفية للضيوف تعزز العادات الصحية التي تحدّ من انتشار المرض.

ويستهدف البرنامج رفع مستوى الوعي الصحي لدى الحجاج، ونشر الثقافة الصحية لديهم، وتقديم الاستشارات الصحية، والاستشارات الطبية الخاصة للحج.

وصرّحت صفاء القحطاني، مشرفة بإدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة بالمدينة المنورة؛ بأن هذا يقوم بتوعية ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذين قدموا لأداء فريضة الحجّ وزيارة المسجد النبوي من الأمراض المعدية، وتثقيفهم صحيًّا عبر تقديم عدد من المنشورات الطبية الصحية.

وقالت: إنه يتم توزيع الحقائب التوعوية تحتوي على احتياجات الحاج الضرورية خلال إقامته بالمملكة العربية السعودية؛ يأتي ذلك مساهمةً من الصحة بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية لتوعية ضيوف الرحمن حتى ينعموا بالراحة والاطمئنان خلال فترة الحج.

يشار إلى أن ضيوف برنامج خادم الحرمين قد وصلوا صباح اليوم الأربعاء إلى المدينة المنورة؛ لقضاء أيام يسيرة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، كما أعدت الوزارة عددًا من البرامج الثقافية تتخللها زيارات للمعالم التاريخية بالمدينة المنورة، ولقاء بأحد أئمة الحرمين الشريفين.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
07:11 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
02:05 AM

"الشؤون الإسلامية" تنظم برنامجًا للتثقيف الصحي لضيوف خادم الحرمين

في مقر استضافتهم بالمدنية المنورة بالتعاون مع "الصحة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد "برنامج التثقيف الصحي" لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، البالغ عددهم ٦٥٠٠ حاج وحاجة من ٧٩ دولة من مختلف دول العالم، بالتعاون مع صحة المدينة المنورة؛ وذلك في مقر الاستضافة بالمدينة المنورة.

ويتضمّن "البرنامج" تقديم التوعية الصحية عن الأمراض المعدية، بالإضافة إلى شرح الطريقة الصحيحة لتعقيم اليدين ولبس الكمامات الواقية۔ كما تم توزيع مواد تثقيفية للضيوف تعزز العادات الصحية التي تحدّ من انتشار المرض.

ويستهدف البرنامج رفع مستوى الوعي الصحي لدى الحجاج، ونشر الثقافة الصحية لديهم، وتقديم الاستشارات الصحية، والاستشارات الطبية الخاصة للحج.

وصرّحت صفاء القحطاني، مشرفة بإدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة بالمدينة المنورة؛ بأن هذا يقوم بتوعية ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذين قدموا لأداء فريضة الحجّ وزيارة المسجد النبوي من الأمراض المعدية، وتثقيفهم صحيًّا عبر تقديم عدد من المنشورات الطبية الصحية.

وقالت: إنه يتم توزيع الحقائب التوعوية تحتوي على احتياجات الحاج الضرورية خلال إقامته بالمملكة العربية السعودية؛ يأتي ذلك مساهمةً من الصحة بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية لتوعية ضيوف الرحمن حتى ينعموا بالراحة والاطمئنان خلال فترة الحج.

يشار إلى أن ضيوف برنامج خادم الحرمين قد وصلوا صباح اليوم الأربعاء إلى المدينة المنورة؛ لقضاء أيام يسيرة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، كما أعدت الوزارة عددًا من البرامج الثقافية تتخللها زيارات للمعالم التاريخية بالمدينة المنورة، ولقاء بأحد أئمة الحرمين الشريفين.

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