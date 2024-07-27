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اعترفا بـ18 جريمة.. شرطة الرياض تطيح بلصّي المساجد

المتهمان قاما بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت

أطاحت شرطة منطقة الرياض بمتهمين اثنين قاما بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على متهمين اثنين، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وذلك بعد توفر الدلائل على قيام الأول بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وقيام الثاني ببيع المسروقات، مستغلاً عمله في مجال التجهيزات الصوتية.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب 18 جريمة سرقة، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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اعترفا بـ18 جريمة.. شرطة الرياض تطيح بلصّي المساجد
سبق

أطاحت شرطة منطقة الرياض بمتهمين اثنين قاما بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على متهمين اثنين، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وذلك بعد توفر الدلائل على قيام الأول بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وقيام الثاني ببيع المسروقات، مستغلاً عمله في مجال التجهيزات الصوتية.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب 18 جريمة سرقة، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
02:52 PM

اعترفا بـ18 جريمة.. شرطة الرياض تطيح بلصّي المساجد

المتهمان قاما بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطاحت شرطة منطقة الرياض بمتهمين اثنين قاما بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على متهمين اثنين، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وذلك بعد توفر الدلائل على قيام الأول بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وقيام الثاني ببيع المسروقات، مستغلاً عمله في مجال التجهيزات الصوتية.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب 18 جريمة سرقة، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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