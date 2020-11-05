نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-05 نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.



وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 03:42 PM

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً





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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.



وذكرت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.