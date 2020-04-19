اليمن.. مصرع 7 أشخاص منهم 5 أطفال وتضرر 6286 عائلة في سيول مأرب

معظمهم من مخيمات النازحين الفارين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي

أفاد مسؤول يمني بتضرر 6286 عائلة من السيول التي شهدتها محافظة مأرب في شرق اليمن، يوم الأربعاء الماضي، في مناطق: المدينة، وصرواح، والوادي، ومدغل، معظمهم من مخيمات النازحين الفارين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى: "إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في تلك السيول منهم 5 أطفال، فيما أُصيب 550 شخصاً؛ إصابة 25 منهم بليغة، في حين لايزال شخصان على الأقل في عِداد المفقودين".

وأوضح سيف؛ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "أن هذه الإحصائية نهائية بعدد الأسر المتضررة من السيول في المحافظة".

وذكر المسؤول الحكومي اليمني، أن لجنة الطوارئ المشكّلة لمواجهة وحصر أضرار السيول في المحافظة نفّذت حزمة من المساعدات الإيوائية والغذائية والصحية العاجلة للمتضررين، ومن ذلك نقل 520 أسرة للسكن في فنادق مأرب، بموجب تعليمات للمحافظ اللواء سلطان العرادة.