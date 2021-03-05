النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 309 خلال الـ24 ساعة الماضية

جازان.. فرع التجارة ينفذ 994 جولة رقابية على المنشآت التجارية

تسجيل ٣٧ مخالفة شملت عدم تطبيق المنشآت للبروتوكولات الوقائية

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بجازان ٩٩٤ جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال الأسبوع الحالي، للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وجرى خلال الجولات التي شملت عدداً من المراكز التجارية ومراكز صيانة السيارات بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة، تسجيل ٣٧ مخالفة شملت عدم تطبيق بعض المنشآت للبروتوكولات الوقائية وعدم منع إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة إضافة لعدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي وتأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.
ودعا فرع وزارة التجارة بجازان جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات١٩٠٠ أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

وزارة التجارة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان.. فرع التجارة ينفذ 994 جولة رقابية على المنشآت التجارية
سبق

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بجازان ٩٩٤ جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال الأسبوع الحالي، للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وجرى خلال الجولات التي شملت عدداً من المراكز التجارية ومراكز صيانة السيارات بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة، تسجيل ٣٧ مخالفة شملت عدم تطبيق بعض المنشآت للبروتوكولات الوقائية وعدم منع إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة إضافة لعدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي وتأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.
ودعا فرع وزارة التجارة بجازان جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات١٩٠٠ أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
02:54 PM

جازان.. فرع التجارة ينفذ 994 جولة رقابية على المنشآت التجارية

تسجيل ٣٧ مخالفة شملت عدم تطبيق المنشآت للبروتوكولات الوقائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
173

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بجازان ٩٩٤ جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال الأسبوع الحالي، للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وجرى خلال الجولات التي شملت عدداً من المراكز التجارية ومراكز صيانة السيارات بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة، تسجيل ٣٧ مخالفة شملت عدم تطبيق بعض المنشآت للبروتوكولات الوقائية وعدم منع إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة إضافة لعدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي وتأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.
ودعا فرع وزارة التجارة بجازان جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات١٩٠٠ أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,695
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,929
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,559
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,033

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة