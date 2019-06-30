أقامت مجموعة "سعوديون في بريطانيا" في لندن، حفلًا تكريمًا لرئيسة قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا الدكتورة مها بنت حمد اليوسف، على جهودها الكبيرة في خدمة الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الجامعات البريطانية، وقد شَمِلَ الحفل عددًا من الفعاليات المتنوعة.
تكريم الدكتورة مها اليوسف في لندن
أقامت مجموعة "سعوديون في بريطانيا" في لندن، حفلًا تكريمًا لرئيسة قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا الدكتورة مها بنت حمد اليوسف، على جهودها الكبيرة في خدمة الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الجامعات البريطانية، وقد شَمِلَ الحفل عددًا من الفعاليات المتنوعة.
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تكريم الدكتورة مها اليوسف في لندنصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-30
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
10:01 AM
تكريم الدكتورة مها اليوسف في لندن
أقامت مجموعة "سعوديون في بريطانيا" في لندن، حفلًا تكريمًا لرئيسة قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا الدكتورة مها بنت حمد اليوسف، على جهودها الكبيرة في خدمة الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الجامعات البريطانية، وقد شَمِلَ الحفل عددًا من الفعاليات المتنوعة.
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