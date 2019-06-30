النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تكريم الدكتورة مها اليوسف في لندن

أقامت مجموعة "سعوديون في بريطانيا" في لندن، حفلًا تكريمًا لرئيسة قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا الدكتورة مها بنت حمد اليوسف، على جهودها الكبيرة في خدمة الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الجامعات البريطانية، وقد شَمِلَ الحفل عددًا من الفعاليات المتنوعة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
تكريم الدكتورة مها اليوسف في لندن
سبق

أقامت مجموعة "سعوديون في بريطانيا" في لندن، حفلًا تكريمًا لرئيسة قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا الدكتورة مها بنت حمد اليوسف، على جهودها الكبيرة في خدمة الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الجامعات البريطانية، وقد شَمِلَ الحفل عددًا من الفعاليات المتنوعة.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
10:01 AM

تكريم الدكتورة مها اليوسف في لندن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
204

أقامت مجموعة "سعوديون في بريطانيا" في لندن، حفلًا تكريمًا لرئيسة قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا الدكتورة مها بنت حمد اليوسف، على جهودها الكبيرة في خدمة الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الجامعات البريطانية، وقد شَمِلَ الحفل عددًا من الفعاليات المتنوعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,386
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,226
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,733
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,135

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة