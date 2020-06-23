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"السديس" يستعرض جهود المملكة في التصدي لـ كورونا عبر "منارة الحرمين"

خلال محاضرة ألقاها ضمن الدورات العلمية التي تنظمها الرئاسة

استعرض الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ جهود المملكة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها ضمن الدورات العلمية التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات عبر المنصة الإلكترونية (منارة الحرمين), التي تهدف إلى بثِّ الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين الشريفين.

وتناول الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين في التصدي لجائحة كورونا المستجد، التي تضمنت قرارات استباقية وتدابير احترازية وإجراءات وقائية صارمة لمواجهة الوباء والحدّ من تفشيه، منوهاً إلى تضافر جميع القطاعات الحكومية والأمنية في اتخاذ الخطوات المطلوبة والاحتياطات اللازمة.

وتطرق السديس إلى الأثر الإيجابي في قرارات تعليق الدخول إلى المملكة للعمرة، وزيارة المسجد النبوي، وتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين في المملكة، التي جاءت ضمن القرارات والتدابير الوقائية في التصدي لجائحة كورونا المستجد، مشيراً إلى أن تلك القرارات تتواءم مع قواعد الشريعة الإسلامية، وتنبثق من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة وأمن قاصدي الحرمين الشريفين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يستعرض جهود المملكة في التصدي لـ كورونا عبر "منارة الحرمين"
سبق

استعرض الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ جهود المملكة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها ضمن الدورات العلمية التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات عبر المنصة الإلكترونية (منارة الحرمين), التي تهدف إلى بثِّ الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين الشريفين.

وتناول الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين في التصدي لجائحة كورونا المستجد، التي تضمنت قرارات استباقية وتدابير احترازية وإجراءات وقائية صارمة لمواجهة الوباء والحدّ من تفشيه، منوهاً إلى تضافر جميع القطاعات الحكومية والأمنية في اتخاذ الخطوات المطلوبة والاحتياطات اللازمة.

وتطرق السديس إلى الأثر الإيجابي في قرارات تعليق الدخول إلى المملكة للعمرة، وزيارة المسجد النبوي، وتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين في المملكة، التي جاءت ضمن القرارات والتدابير الوقائية في التصدي لجائحة كورونا المستجد، مشيراً إلى أن تلك القرارات تتواءم مع قواعد الشريعة الإسلامية، وتنبثق من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة وأمن قاصدي الحرمين الشريفين.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
06:23 PM

"السديس" يستعرض جهود المملكة في التصدي لـ كورونا عبر "منارة الحرمين"

خلال محاضرة ألقاها ضمن الدورات العلمية التي تنظمها الرئاسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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استعرض الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ جهود المملكة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها ضمن الدورات العلمية التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات عبر المنصة الإلكترونية (منارة الحرمين), التي تهدف إلى بثِّ الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين الشريفين.

وتناول الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين في التصدي لجائحة كورونا المستجد، التي تضمنت قرارات استباقية وتدابير احترازية وإجراءات وقائية صارمة لمواجهة الوباء والحدّ من تفشيه، منوهاً إلى تضافر جميع القطاعات الحكومية والأمنية في اتخاذ الخطوات المطلوبة والاحتياطات اللازمة.

وتطرق السديس إلى الأثر الإيجابي في قرارات تعليق الدخول إلى المملكة للعمرة، وزيارة المسجد النبوي، وتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين في المملكة، التي جاءت ضمن القرارات والتدابير الوقائية في التصدي لجائحة كورونا المستجد، مشيراً إلى أن تلك القرارات تتواءم مع قواعد الشريعة الإسلامية، وتنبثق من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة وأمن قاصدي الحرمين الشريفين.

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