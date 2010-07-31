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"عيدك علينا".. برنامج يدخل البهجة على أطفال الشرقية المنومين بالمستشفيات

نفذه مركز المسؤولية الاجتماعية واستفاد منه أكثر من ١٢٠ طفلاً

نفذ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية برنامج "عيدك علينا"، والذي استفاد منه أكثر من 120 من الأطفال المنومين في عددٍ من مستشفيات المنطقة الشرقية حيث انطلق من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام والذي احتضن البرنامج وأسهم في إكمال البرنامج على أتم وجه.

ويهدف البرنامج إلى إدخال البهجة والسرور بمناسبة عيد الأضحى المبارك على الأطفال المنومين في عددٍ من مستشفيات المنطقة الشرقية .

ويأتي دعم البرنامج من قِبل شركة "سبيكم" امتدادًا لتميزها وريادتها في المسؤولية الاجتماعية والتي أضحت أحد أهم الجهات في هذا الجانب وخصوصًا دعم ذوي الظروف الخاصة.

المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عيدك علينا".. برنامج يدخل البهجة على أطفال الشرقية المنومين بالمستشفيات
سبق

نفذ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية برنامج "عيدك علينا"، والذي استفاد منه أكثر من 120 من الأطفال المنومين في عددٍ من مستشفيات المنطقة الشرقية حيث انطلق من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام والذي احتضن البرنامج وأسهم في إكمال البرنامج على أتم وجه.

ويهدف البرنامج إلى إدخال البهجة والسرور بمناسبة عيد الأضحى المبارك على الأطفال المنومين في عددٍ من مستشفيات المنطقة الشرقية .

ويأتي دعم البرنامج من قِبل شركة "سبيكم" امتدادًا لتميزها وريادتها في المسؤولية الاجتماعية والتي أضحت أحد أهم الجهات في هذا الجانب وخصوصًا دعم ذوي الظروف الخاصة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
09:00 PM

"عيدك علينا".. برنامج يدخل البهجة على أطفال الشرقية المنومين بالمستشفيات

نفذه مركز المسؤولية الاجتماعية واستفاد منه أكثر من ١٢٠ طفلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية برنامج "عيدك علينا"، والذي استفاد منه أكثر من 120 من الأطفال المنومين في عددٍ من مستشفيات المنطقة الشرقية حيث انطلق من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام والذي احتضن البرنامج وأسهم في إكمال البرنامج على أتم وجه.

ويهدف البرنامج إلى إدخال البهجة والسرور بمناسبة عيد الأضحى المبارك على الأطفال المنومين في عددٍ من مستشفيات المنطقة الشرقية .

ويأتي دعم البرنامج من قِبل شركة "سبيكم" امتدادًا لتميزها وريادتها في المسؤولية الاجتماعية والتي أضحت أحد أهم الجهات في هذا الجانب وخصوصًا دعم ذوي الظروف الخاصة.

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