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"الفتح" يصل إلى حائل وينهي تحضيراته لمواجهة "الطائي"

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية بحائل، عقب وصوله مباشرة استعداداً لمواجهة الطائي.

وانطلق المران بعمليات الإحماء، وطبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية في خطي الدفاع والهجوم، وأوقف المدير الفني السيد يانييك فيريرا المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء وتوجيه اللاعبين خلال المناورة التي أجراها على ثلث مساحة الملعب.

وعقب المران، توجهت البعثة لأحد فنادق مدينة حائل، قبل مواجهة الطائي غداً السبت ضمن الجولة الثانية عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفتح" يصل إلى حائل وينهي تحضيراته لمواجهة "الطائي"
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية بحائل، عقب وصوله مباشرة استعداداً لمواجهة الطائي.

وانطلق المران بعمليات الإحماء، وطبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية في خطي الدفاع والهجوم، وأوقف المدير الفني السيد يانييك فيريرا المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء وتوجيه اللاعبين خلال المناورة التي أجراها على ثلث مساحة الملعب.

وعقب المران، توجهت البعثة لأحد فنادق مدينة حائل، قبل مواجهة الطائي غداً السبت ضمن الجولة الثانية عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
07:00 PM

"الفتح" يصل إلى حائل وينهي تحضيراته لمواجهة "الطائي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية بحائل، عقب وصوله مباشرة استعداداً لمواجهة الطائي.

وانطلق المران بعمليات الإحماء، وطبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية في خطي الدفاع والهجوم، وأوقف المدير الفني السيد يانييك فيريرا المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء وتوجيه اللاعبين خلال المناورة التي أجراها على ثلث مساحة الملعب.

وعقب المران، توجهت البعثة لأحد فنادق مدينة حائل، قبل مواجهة الطائي غداً السبت ضمن الجولة الثانية عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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