الانضباط تغرم الهلال والنصر ب170 ألف ريال لكل نادٍ
بسبب تأخر تسليم الكشوفات.. ورمي الجماهير للعلب
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات على النحو التالي:
إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام الهلال.
إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام النصر.
إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) أداة تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام النصر.
إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) علبة ماء تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام الهلال.
الانضباط تغرم الهلال والنصر ب170 ألف ريال لكل نادٍ
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-03-31
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات على النحو التالي:
إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام الهلال.
إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام النصر.
إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) أداة تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام النصر.
إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) علبة ماء تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام الهلال.
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:15 PM
الانضباط تغرم الهلال والنصر ب170 ألف ريال لكل نادٍ
بسبب تأخر تسليم الكشوفات.. ورمي الجماهير للعلب
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات على النحو التالي:
إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام الهلال.
إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام النصر.
إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) أداة تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام النصر.
إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) علبة ماء تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام الهلال.