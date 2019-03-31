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الانضباط تغرم الهلال والنصر ب170 ألف ريال لكل نادٍ

بسبب تأخر تسليم الكشوفات.. ورمي الجماهير للعلب

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات على النحو التالي:


إلزام نادي النصر⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام الهلال.

إلزام نادي الهلال⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام النصر.

إلزام نادي الهلال⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) أداة تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام النصر.

إلزام نادي النصر⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) علبة ماء تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام الهلال.

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الانضباط تغرم الهلال والنصر ب170 ألف ريال لكل نادٍ
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات على النحو التالي:


إلزام نادي النصر⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام الهلال.

إلزام نادي الهلال⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام النصر.

إلزام نادي الهلال⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) أداة تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام النصر.

إلزام نادي النصر⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) علبة ماء تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام الهلال.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:15 PM

الانضباط تغرم الهلال والنصر ب170 ألف ريال لكل نادٍ

بسبب تأخر تسليم الكشوفات.. ورمي الجماهير للعلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
28
21,570

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات على النحو التالي:


إلزام نادي النصر⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام الهلال.

إلزام نادي الهلال⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام النصر.

إلزام نادي الهلال⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) أداة تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام النصر.

إلزام نادي النصر⁩ بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) علبة ماء تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام الهلال.

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