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مدير مساجد بحرة يدشن مبادرات "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"

ضمن ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة والذي دشنه أمير مكة

دشن مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بحرة، عطا الله بن محيل العتيبي، مبادرات (كيف نكون قدوة بلغة القرآن الكريم ) بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بحرة، وذلك بناء على توجيهات مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ضمن ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة والذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لتنفيذ تلك المبادرات بمساجد وجوامع محافظة بحرة.

وجاءت المبادرات في تصحيح قراءة الفاتحة، وخاصة كبار السن، وتوجيه أئمة المساجد والجوامع بتصحيح قراءة الفاتحة لكبار السن في مساجدهم، وإلقاء (1000) كلمة توجيهية وتوجيه أئمة المساجد والجوامع والدعاة، بإلقاء الكلمات لبيان وتوضيح مكانة اللغة العربية وأهميتها.

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مدير مساجد بحرة يدشن مبادرات "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"
سبق

دشن مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بحرة، عطا الله بن محيل العتيبي، مبادرات (كيف نكون قدوة بلغة القرآن الكريم ) بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بحرة، وذلك بناء على توجيهات مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ضمن ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة والذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لتنفيذ تلك المبادرات بمساجد وجوامع محافظة بحرة.

وجاءت المبادرات في تصحيح قراءة الفاتحة، وخاصة كبار السن، وتوجيه أئمة المساجد والجوامع بتصحيح قراءة الفاتحة لكبار السن في مساجدهم، وإلقاء (1000) كلمة توجيهية وتوجيه أئمة المساجد والجوامع والدعاة، بإلقاء الكلمات لبيان وتوضيح مكانة اللغة العربية وأهميتها.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
11:22 PM

مدير مساجد بحرة يدشن مبادرات "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"

ضمن ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة والذي دشنه أمير مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بحرة، عطا الله بن محيل العتيبي، مبادرات (كيف نكون قدوة بلغة القرآن الكريم ) بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بحرة، وذلك بناء على توجيهات مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ضمن ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة والذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لتنفيذ تلك المبادرات بمساجد وجوامع محافظة بحرة.

وجاءت المبادرات في تصحيح قراءة الفاتحة، وخاصة كبار السن، وتوجيه أئمة المساجد والجوامع بتصحيح قراءة الفاتحة لكبار السن في مساجدهم، وإلقاء (1000) كلمة توجيهية وتوجيه أئمة المساجد والجوامع والدعاة، بإلقاء الكلمات لبيان وتوضيح مكانة اللغة العربية وأهميتها.

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