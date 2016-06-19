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"العمل": التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية لا يزال متاحًا

قالت: لا يمكن الاعتماد على إشعارات القبول التي تعود للعام الماضي

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -ممثلة في وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة- دعوتها للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة للتسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية؛ حيث أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التسجيل الإلكتروني عن طريق بوابة الوزارة للفصل الدراسي الأول https://eservices.mlsd.gov.sa، وبينت الوزارة أنه سوف يمتد التسجيل حتى السادس من شهر ذي القعدة خلال العام الجاري، وتحرص -بالتعاون مع وزارة التعليم- على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقهم في التعليم، وتمكينهم من المشاركة الفعالة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها عن طريق تنمية قدراتهم ومواهبهم؛ للوصول بها إلى أقصى مدى عن طريق برامج الدمج المجتمعي.

وأعلنت الوزارة أنه لا يمكن للمستفيدين الاعتماد كليًّا على مراكز الرعاية النهارية لتسجيلهم، أو على ما بحوزتهم من إشعارات للقبول تعود للعام الماضي، كما أوضحت الوزارة أنه يمكن استثناء بعض المستفيدين ممن لم يحصلوا على القبول في المراكز التابعة لوزارة التعليم نتيجة لارتفاع درجة الذكاء لديهم؛ بشرط إرفاق ما يثبت عدم استحقاقهم من الخدمات المقدمة في وزارة التعليم.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ فتح باب التسجيل، اتضح أن عدد (٥٨٩٢) مستفيدًا ممن تنطبق عليهم الشروط، لم يتقدموا حتى الآن للتسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية؛ وذلك بحسب ما أظهرته قوائم البيانات والوزارة على تواصل دائم مع المستفيدين لتسهيل تسجيلهم في الخدمة.

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"العمل": التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية لا يزال متاحًا
سبق

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -ممثلة في وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة- دعوتها للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة للتسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية؛ حيث أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التسجيل الإلكتروني عن طريق بوابة الوزارة للفصل الدراسي الأول https://eservices.mlsd.gov.sa، وبينت الوزارة أنه سوف يمتد التسجيل حتى السادس من شهر ذي القعدة خلال العام الجاري، وتحرص -بالتعاون مع وزارة التعليم- على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقهم في التعليم، وتمكينهم من المشاركة الفعالة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها عن طريق تنمية قدراتهم ومواهبهم؛ للوصول بها إلى أقصى مدى عن طريق برامج الدمج المجتمعي.

وأعلنت الوزارة أنه لا يمكن للمستفيدين الاعتماد كليًّا على مراكز الرعاية النهارية لتسجيلهم، أو على ما بحوزتهم من إشعارات للقبول تعود للعام الماضي، كما أوضحت الوزارة أنه يمكن استثناء بعض المستفيدين ممن لم يحصلوا على القبول في المراكز التابعة لوزارة التعليم نتيجة لارتفاع درجة الذكاء لديهم؛ بشرط إرفاق ما يثبت عدم استحقاقهم من الخدمات المقدمة في وزارة التعليم.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ فتح باب التسجيل، اتضح أن عدد (٥٨٩٢) مستفيدًا ممن تنطبق عليهم الشروط، لم يتقدموا حتى الآن للتسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية؛ وذلك بحسب ما أظهرته قوائم البيانات والوزارة على تواصل دائم مع المستفيدين لتسهيل تسجيلهم في الخدمة.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
09:09 AM
اخر تعديل
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
09:59 AM

"العمل": التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية لا يزال متاحًا

قالت: لا يمكن الاعتماد على إشعارات القبول التي تعود للعام الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,202

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -ممثلة في وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة- دعوتها للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة للتسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية؛ حيث أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التسجيل الإلكتروني عن طريق بوابة الوزارة للفصل الدراسي الأول https://eservices.mlsd.gov.sa، وبينت الوزارة أنه سوف يمتد التسجيل حتى السادس من شهر ذي القعدة خلال العام الجاري، وتحرص -بالتعاون مع وزارة التعليم- على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقهم في التعليم، وتمكينهم من المشاركة الفعالة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها عن طريق تنمية قدراتهم ومواهبهم؛ للوصول بها إلى أقصى مدى عن طريق برامج الدمج المجتمعي.

وأعلنت الوزارة أنه لا يمكن للمستفيدين الاعتماد كليًّا على مراكز الرعاية النهارية لتسجيلهم، أو على ما بحوزتهم من إشعارات للقبول تعود للعام الماضي، كما أوضحت الوزارة أنه يمكن استثناء بعض المستفيدين ممن لم يحصلوا على القبول في المراكز التابعة لوزارة التعليم نتيجة لارتفاع درجة الذكاء لديهم؛ بشرط إرفاق ما يثبت عدم استحقاقهم من الخدمات المقدمة في وزارة التعليم.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ فتح باب التسجيل، اتضح أن عدد (٥٨٩٢) مستفيدًا ممن تنطبق عليهم الشروط، لم يتقدموا حتى الآن للتسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية؛ وذلك بحسب ما أظهرته قوائم البيانات والوزارة على تواصل دائم مع المستفيدين لتسهيل تسجيلهم في الخدمة.

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