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"التجارة" و"البريد" توقّعان اتفاقية لنقل وتوزيع الخدمات البريدية

تسهم في تسهيل الإجراءات وتيسير خدمات قطاع الأعمال

‪وقّعت وزارة التجارة ومؤسسة البريد السعودي اتفاقية تعاون مشترك لنقل وتوزيع الخدمات البريدية، وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم آليات وأعمال استلام وتوصيل الشحنات البريدية لوزارة التجارة على أن تقوم مؤسسة البريد بنقل وتوزيع الشحنات عبر خدمة البريد الممتاز داخل وخارج المملكة.

‪وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب وزارة التجارة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة بدر السنيدي، ومن جانب مؤسسة البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف.

‪وتسهم الاتفاقية الموقعة بين الجهتين في تسهيل الإجراءات وتيسير خدمات قطاع الأعمال حيث نصت بنودها على تغطية جميع إرساليات وزارة التجارة الرسمية من مطبوعات ووثائق وطرود لجميع المدن الرئيسية والقرى في المملكة والمغطاة بخدمة البريد والمشمولة بخدمة العنوان الوطني بالإضافة إلى الشحنات البريدية المرسلة إلى خارج المملكة.

‪كما تسهم في الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق من خلال خفض تكلفة التوصيل وإيصال الإرساليات بشكل أسرع وأكثر فاعلية وأقل تكلفة خلال مدة زمنية قصيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" و"البريد" توقّعان اتفاقية لنقل وتوزيع الخدمات البريدية
سبق

‪وقّعت وزارة التجارة ومؤسسة البريد السعودي اتفاقية تعاون مشترك لنقل وتوزيع الخدمات البريدية، وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم آليات وأعمال استلام وتوصيل الشحنات البريدية لوزارة التجارة على أن تقوم مؤسسة البريد بنقل وتوزيع الشحنات عبر خدمة البريد الممتاز داخل وخارج المملكة.

‪وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب وزارة التجارة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة بدر السنيدي، ومن جانب مؤسسة البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف.

‪وتسهم الاتفاقية الموقعة بين الجهتين في تسهيل الإجراءات وتيسير خدمات قطاع الأعمال حيث نصت بنودها على تغطية جميع إرساليات وزارة التجارة الرسمية من مطبوعات ووثائق وطرود لجميع المدن الرئيسية والقرى في المملكة والمغطاة بخدمة البريد والمشمولة بخدمة العنوان الوطني بالإضافة إلى الشحنات البريدية المرسلة إلى خارج المملكة.

‪كما تسهم في الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق من خلال خفض تكلفة التوصيل وإيصال الإرساليات بشكل أسرع وأكثر فاعلية وأقل تكلفة خلال مدة زمنية قصيرة.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
03:12 PM

"التجارة" و"البريد" توقّعان اتفاقية لنقل وتوزيع الخدمات البريدية

تسهم في تسهيل الإجراءات وتيسير خدمات قطاع الأعمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‪وقّعت وزارة التجارة ومؤسسة البريد السعودي اتفاقية تعاون مشترك لنقل وتوزيع الخدمات البريدية، وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم آليات وأعمال استلام وتوصيل الشحنات البريدية لوزارة التجارة على أن تقوم مؤسسة البريد بنقل وتوزيع الشحنات عبر خدمة البريد الممتاز داخل وخارج المملكة.

‪وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب وزارة التجارة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة بدر السنيدي، ومن جانب مؤسسة البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف.

‪وتسهم الاتفاقية الموقعة بين الجهتين في تسهيل الإجراءات وتيسير خدمات قطاع الأعمال حيث نصت بنودها على تغطية جميع إرساليات وزارة التجارة الرسمية من مطبوعات ووثائق وطرود لجميع المدن الرئيسية والقرى في المملكة والمغطاة بخدمة البريد والمشمولة بخدمة العنوان الوطني بالإضافة إلى الشحنات البريدية المرسلة إلى خارج المملكة.

‪كما تسهم في الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق من خلال خفض تكلفة التوصيل وإيصال الإرساليات بشكل أسرع وأكثر فاعلية وأقل تكلفة خلال مدة زمنية قصيرة.

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