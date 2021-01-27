"حق طالبة فُصلت 3 أعوام" .. "تعليم القنفذة" متجاهلاً الاستفسارات: أعدناها!

أكّد أنه شكّل لجنة ووعد بإضافة ما يستجد ومغرّدون يتعاطفون معها بوسم

عقبت ادارة تعليم القنفذة على المناشدة المنشورة في "سبق"، بعنوان: "والدة طالبة بالعرضيات تناشد المسؤولين إنصاف ابنتها من قائدة مدرستها"؛ وذلك بعد يومين من نشر الخبر، مكتفيةً بالتأكيد على تشكيل لجنة للوقوف على الشكوى وإعادة الطالبة إلى مقاعد الدراسة، وهو الأمر الذي نشرته "سبق"، في المناشدة على لسان الأم، بأن ابنتها عادت إلى مقاعد الدراسة، ولكن مطالبتها بإنصافها في ضياع 3 سنوات.

وقال متحدث "تعليم القنفذة" محمد المرحبي: "تعقيباً على ما نُشر في صحيفتكم الموقرة، نفيدكم بأنه عند وصول الشكوى لإدارة التعليم قامت بتشكيل لجنة للوقوف على حيثيات الموضوع والإلمام بأركانه كافة وأعيدت الطالبة إلى مدرستها، وهي الآن على مقاعد الدراسة مع زميلاتها في مدرستها"، واعداً بإضافة أيّ جديد يُستجد على الشكوى.

فيما تجاهل "تعليم القنفذة" الاستفسارات المرسلة منذ 14 يناير التي كانت بعد سرد الشكوى وتطرقت إلى ملابسات فصل الطالبة هذه المدة ومدى نظامية ما تعرّضت له، فيما أطلق مغرّدون وسماً على "تويتر" يدعم الطالبة.

معلومات أكثر حول الواقعة تضمنها خبر "سبق" الذي عقبت عليه إدارة تعليم القنفذة: https://sabq.org/7yVKpz