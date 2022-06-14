سوق أغذية ينشر "كورونا" في العاصمة الصينية.. ومخاوف من موجة ثانية للوباء

فرض حالة طوارئ حرب على أحد الأحياء.. وإجراء فحوص على نطاق واسع

بعد أسابيع من عدم وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا تقريبًا، سجلت بكين العشرات من الحالات الجديدة على مدى الأيام القليلة الماضية، وكلها على صلة بسوق كبيرة لبيع منتجات غذائية بالجملة؛ مما أثار مخاوف من عودة المرض للانتشار في دولة احتوت المرض بالفعل إلى حد كبير.

وعززّت العاصمة الصينية إجراءاتها في محاولةٍ للحدّ من تفشّي الفيروس، التي تضمنت زيادة عدد اختبارات الكشف عن الفيروس، واليوم (الأحد)، أمرت بكين كل الشركات بالإشراف على فرض عزل لمدة 14 يومًا لكل موظفيها الذين زاروا سوق شينفادي أو خالطوا أي أحد زار هذا السوق؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأغلقت سلسلة مطاعم تبيع المعكرونة التقليدية في بكين بضعة منافذ لها، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من موظفيها بالفيروس.

ولم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا تقريبًا في المدينة منذ شهرين، حتى سجلت أول إصابة في 12 يونيو (حزيران)، ومنذ ذلك الحين قفز العدد الإجمالي إلى 51، بما في ذلك ثماني حالات سجلت في الساعات السبع الأولى من اليوم.

وأوضحت هيئة الصحة بالمدينة أن تتبع الأشخاص المصابين أظهر أن جميعهم إما ممن يعملون بسوق شينفادي، أو ترددوا على السوق، الذي يقال إنه أكبر سوق للمواد الغذائية في آسيا، أو كانوا على اتصال بشخص كان هناك.

وجرى إغلاق السوق قبل فجر أمس، وأعلن الحي الذي يضم السوق أنه في وضع طوارئ حرب.

ووصلت بالفعل موجة تفشي الفيروس في بكين إلى منطقة لياونينغ الشمالية الشرقية المجاورة.

وحثّت عشر مدن صينية على الأقل، منها هاربين وداليان، السكان على عدم السفر إلى العاصمة أو إبلاغ السلطات إذا كانوا قد فعلوا ذلك في الآونة الأخيرة.