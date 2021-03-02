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"مسام" ينتزع أكثر من 1,400 لغم في اليمن خلال أسبوع

زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف أنحاء البلاد

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2021م من انتزاع 1,428 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت الألغام ما بين 21 لغماً مضاداً للأفراد، و391 لغماً مضاداً للدبابات، و1,015 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، كما بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 220,352 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

ونُزع خلال هذا الأسبوع 616 ذخيرة غير متفجرة و185 لغمًا مضادًّا للدبابات في محافظة عدن، كما جرى نزع 84 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بعدن، وفي مدينة قعطبة بالضالع تم نزع 4 ألغام مضادة للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات، وفي مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق "مسام" من نزع 83 لغمًا مضادًّا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة، كما تمكن الفريق من نزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية الخوخة بالحديدة، إلى جانب 7 ذخائر غير متفجرة.

وبمحافظة شبوة نجح الفريق في نزع 16 لغمًا مضادًّا للأفراد و278 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، كما تم نزع 15 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عسيلان.

وبمحافظة تعز تم نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوازعية، وفي مديرية المخا نزع فريق "مسام" لغمًا مضادًّا للأفراد و14 لغمًا مضادًّا للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة، كما نزع 24 لغمًا مضادًّا للدبابات في مديرية موزع، ونزع 78 لغمًا مضادًّا للدبابات في مديرية ذباب، بالإضافة إلى ذخيرتين غير متفجرتين.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة جهوده في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية التي زرعتها بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسام" ينتزع أكثر من 1,400 لغم في اليمن خلال أسبوع
سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2021م من انتزاع 1,428 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت الألغام ما بين 21 لغماً مضاداً للأفراد، و391 لغماً مضاداً للدبابات، و1,015 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، كما بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 220,352 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

ونُزع خلال هذا الأسبوع 616 ذخيرة غير متفجرة و185 لغمًا مضادًّا للدبابات في محافظة عدن، كما جرى نزع 84 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بعدن، وفي مدينة قعطبة بالضالع تم نزع 4 ألغام مضادة للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات، وفي مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق "مسام" من نزع 83 لغمًا مضادًّا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة، كما تمكن الفريق من نزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية الخوخة بالحديدة، إلى جانب 7 ذخائر غير متفجرة.

وبمحافظة شبوة نجح الفريق في نزع 16 لغمًا مضادًّا للأفراد و278 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، كما تم نزع 15 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عسيلان.

وبمحافظة تعز تم نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوازعية، وفي مديرية المخا نزع فريق "مسام" لغمًا مضادًّا للأفراد و14 لغمًا مضادًّا للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة، كما نزع 24 لغمًا مضادًّا للدبابات في مديرية موزع، ونزع 78 لغمًا مضادًّا للدبابات في مديرية ذباب، بالإضافة إلى ذخيرتين غير متفجرتين.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة جهوده في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية التي زرعتها بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
04:36 PM

"مسام" ينتزع أكثر من 1,400 لغم في اليمن خلال أسبوع

زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف أنحاء البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2021م من انتزاع 1,428 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت الألغام ما بين 21 لغماً مضاداً للأفراد، و391 لغماً مضاداً للدبابات، و1,015 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، كما بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 220,352 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

ونُزع خلال هذا الأسبوع 616 ذخيرة غير متفجرة و185 لغمًا مضادًّا للدبابات في محافظة عدن، كما جرى نزع 84 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بعدن، وفي مدينة قعطبة بالضالع تم نزع 4 ألغام مضادة للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات، وفي مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق "مسام" من نزع 83 لغمًا مضادًّا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة، كما تمكن الفريق من نزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية الخوخة بالحديدة، إلى جانب 7 ذخائر غير متفجرة.

وبمحافظة شبوة نجح الفريق في نزع 16 لغمًا مضادًّا للأفراد و278 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، كما تم نزع 15 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عسيلان.

وبمحافظة تعز تم نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوازعية، وفي مديرية المخا نزع فريق "مسام" لغمًا مضادًّا للأفراد و14 لغمًا مضادًّا للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة، كما نزع 24 لغمًا مضادًّا للدبابات في مديرية موزع، ونزع 78 لغمًا مضادًّا للدبابات في مديرية ذباب، بالإضافة إلى ذخيرتين غير متفجرتين.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة جهوده في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية التي زرعتها بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

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