صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل ، أنهُ بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، و يظهر به شخص يسير على أقدامه ويحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية ، لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

شرطة حائل: ضبط مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-01 صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل ، أنهُ بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، و يظهر به شخص يسير على أقدامه ويحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية ، لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 02:25 AM

شرطة حائل: ضبط مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة





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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل ، أنهُ بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، و يظهر به شخص يسير على أقدامه ويحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية ، لإحالته إلى فرع النيابة العامة .