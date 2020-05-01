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شرطة حائل: ضبط مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل ، أنهُ بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، و يظهر به شخص يسير على أقدامه ويحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية ، لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

شرطة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة حائل: ضبط مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة
سبق

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل ، أنهُ بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، و يظهر به شخص يسير على أقدامه ويحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية ، لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
02:25 AM

شرطة حائل: ضبط مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل ، أنهُ بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، و يظهر به شخص يسير على أقدامه ويحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية ، لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

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