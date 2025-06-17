"الطائف" تُسجل 140 إصابة جديدة بكورونا

الإجمالي يصل لـ2948.. والمتعافون 2139

تواصل الطائف تسجيل أرقام عالية من حيث إصابات فيروس كورونا، بعدما شهدت 140 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها على مستوى المحافظة ككل إلى 2948 إصابة.

وبلغت أعداد الوفيات المُسجلة بالمحافظة جراء فيروس كورونا 13 وفاة منذُ بدء الجائحة وحتى اليوم، في حين تم تسجيل 222 حالة تعافٍ جديدة، ويصل الإجمالي إلى 2139 حالة تعافٍ، بينما لا زال 796 مُصاباً يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.