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"البريد" تحذّر عملاءها من الاحتيال عبر الرسائل النصية والإلكترونية

بعد أن رصدت خلال الفترة الماضية عددًا من عمليات الاحتيال بنظام المسابقات

حذّرت مؤسسة البريد السعودي، عملاءها من الحيل الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، والتي يتم إرسالها بشكل مستمر بهدف الاحتيال المالي.

ونشرت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، تحذيرًا من التعامل مع الرسائل النصية المشبوهة والبريد الإلكتروني والمواقع التي تدّعي تقديم مسابقات وجوائز، أو تطلب بيانات شخصية أو مالية، منتحلة شعار مؤسسة البريد السعودي.

وأكدت المؤسسة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر القنوات المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

ودعت العملاء الذين تصلهم رسائل مشبوهة إلى التواصل مع الرقم المجاني 19992، أو عبر حساب خدمة العملاء الرسمي بموقع تويتر @SaudiPost_Care.

ويأتي هذا التحذير بعد أن رصدت المؤسسة خلال الفترة الماضية عددًا من الرسائل النصية الاحتيالية، ورسائل البريد الإلكتروني والمسابقات التي تقام تحت مسمى البريد السعودي.

البريد السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البريد" تحذّر عملاءها من الاحتيال عبر الرسائل النصية والإلكترونية
سبق

حذّرت مؤسسة البريد السعودي، عملاءها من الحيل الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، والتي يتم إرسالها بشكل مستمر بهدف الاحتيال المالي.

ونشرت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، تحذيرًا من التعامل مع الرسائل النصية المشبوهة والبريد الإلكتروني والمواقع التي تدّعي تقديم مسابقات وجوائز، أو تطلب بيانات شخصية أو مالية، منتحلة شعار مؤسسة البريد السعودي.

وأكدت المؤسسة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر القنوات المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

ودعت العملاء الذين تصلهم رسائل مشبوهة إلى التواصل مع الرقم المجاني 19992، أو عبر حساب خدمة العملاء الرسمي بموقع تويتر @SaudiPost_Care.

ويأتي هذا التحذير بعد أن رصدت المؤسسة خلال الفترة الماضية عددًا من الرسائل النصية الاحتيالية، ورسائل البريد الإلكتروني والمسابقات التي تقام تحت مسمى البريد السعودي.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
11:57 AM

"البريد" تحذّر عملاءها من الاحتيال عبر الرسائل النصية والإلكترونية

بعد أن رصدت خلال الفترة الماضية عددًا من عمليات الاحتيال بنظام المسابقات

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نافل السبيعي - الرياض
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حذّرت مؤسسة البريد السعودي، عملاءها من الحيل الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، والتي يتم إرسالها بشكل مستمر بهدف الاحتيال المالي.

ونشرت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، تحذيرًا من التعامل مع الرسائل النصية المشبوهة والبريد الإلكتروني والمواقع التي تدّعي تقديم مسابقات وجوائز، أو تطلب بيانات شخصية أو مالية، منتحلة شعار مؤسسة البريد السعودي.

وأكدت المؤسسة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر القنوات المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

ودعت العملاء الذين تصلهم رسائل مشبوهة إلى التواصل مع الرقم المجاني 19992، أو عبر حساب خدمة العملاء الرسمي بموقع تويتر @SaudiPost_Care.

ويأتي هذا التحذير بعد أن رصدت المؤسسة خلال الفترة الماضية عددًا من الرسائل النصية الاحتيالية، ورسائل البريد الإلكتروني والمسابقات التي تقام تحت مسمى البريد السعودي.

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