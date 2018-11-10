النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع عدد ضحايا السيول في الأردن إلى 12 حالة وفاة

البحث متواصل.. بعد انتشال جثة طفلة في وادي الهيدان

ارتفع عدد ضحايا السيول في الأردن، السبت، إلى 12 حالة وفاة، وذلك بعد انتشال جثة طفلة في وادي الهيدان بمحافظة مادبا جنوبي العاصمة عمان.

وقالت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إن مجلس إدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات قرر أن يكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الحالة الجوية السائدة وعمليات الإخلاء والبحث عن المفقودين.

وأضافت غنيمات أن الاجتماع الذي يرأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز، بحضور عدد من الوزراء وقادة الأجهزة المعنية، "يتابع الإجراءات التي تتم حاليًا على أرض الواقع في البحث عن بقية المفقودين، وجهود الإخلاء والإيواء".
كما أكدت أن الجهود التي تقوم بها مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة مستمرة في مختلف مناطق المملكة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ارتفاع عدد ضحايا السيول في الأردن إلى 12 حالة وفاة
سبق

ارتفع عدد ضحايا السيول في الأردن، السبت، إلى 12 حالة وفاة، وذلك بعد انتشال جثة طفلة في وادي الهيدان بمحافظة مادبا جنوبي العاصمة عمان.

وقالت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إن مجلس إدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات قرر أن يكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الحالة الجوية السائدة وعمليات الإخلاء والبحث عن المفقودين.

وأضافت غنيمات أن الاجتماع الذي يرأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز، بحضور عدد من الوزراء وقادة الأجهزة المعنية، "يتابع الإجراءات التي تتم حاليًا على أرض الواقع في البحث عن بقية المفقودين، وجهود الإخلاء والإيواء".
كما أكدت أن الجهود التي تقوم بها مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة مستمرة في مختلف مناطق المملكة.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
02:29 PM

ارتفاع عدد ضحايا السيول في الأردن إلى 12 حالة وفاة

البحث متواصل.. بعد انتشال جثة طفلة في وادي الهيدان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,320

ارتفع عدد ضحايا السيول في الأردن، السبت، إلى 12 حالة وفاة، وذلك بعد انتشال جثة طفلة في وادي الهيدان بمحافظة مادبا جنوبي العاصمة عمان.

وقالت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إن مجلس إدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات قرر أن يكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الحالة الجوية السائدة وعمليات الإخلاء والبحث عن المفقودين.

وأضافت غنيمات أن الاجتماع الذي يرأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز، بحضور عدد من الوزراء وقادة الأجهزة المعنية، "يتابع الإجراءات التي تتم حاليًا على أرض الواقع في البحث عن بقية المفقودين، وجهود الإخلاء والإيواء".
كما أكدت أن الجهود التي تقوم بها مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة مستمرة في مختلف مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,365
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,639
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,078
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,249

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة