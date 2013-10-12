النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد نيران "كوباني" .. أميركا وفرنسا تلوّحان بتدخُّل ينهي العدوان التركي بسوريا

"البنتاغون" داعية إلى تفادي أعمال تؤدي لعمل دفاعي: قواتنا لم تنسحب من عين العرب

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ إن فرنسا والولايات المتحدة اتفقتا على التواصل الوثيق بشأن حملة تركيا في شمال سوريا.

وأضاف أن "ماكرون" شدّد على الحاجة إلى محاولة إنهاء الهجوم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ أمس الجمعة، فيما قال قصر الإليزيه في بيان: "ستنسق فرنسا والولايات المتحدة من كثب في الأيام المقبلة".

وفي سياقٍ متصل، قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون": إن القوات الأميركية في محيط كوباني في شمال سوريا تعرّضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الأميركية "وقع الانفجار على بُعد بضع مئات من الأمتار من موقع خارج المنطقة الآمنة (التي تطالب تركيا بإنشائها) وفي منطقة معروفة لدى الأتراك بوجود قوات أميركية".

وقال البيان إن "القوات الأميركية لم تنسحب من عين العرب بعد عملية إطلاق النيران التركية"، داعياً الجانب التركي إلى "تفادي أعمال يمكن أن تؤدي لعمل دفاعي فوراً.

وأردف البيان وفق ما نقلته، اليوم، "سكاي نيوز": "لا إصابات بين الجنود الأميركيين"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "لا تزال تعارض العملية العسكرية التركية في سوريا، وخاصة العمليات التركية خارج المنطقة الآمنة وفي المناطق التي يعلم الأتراك بوجود قوات أميركية فيها".

أميركا فرنسا العدوان التركي بسوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد نيران "كوباني" .. أميركا وفرنسا تلوّحان بتدخُّل ينهي العدوان التركي بسوريا
سبق

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ إن فرنسا والولايات المتحدة اتفقتا على التواصل الوثيق بشأن حملة تركيا في شمال سوريا.

وأضاف أن "ماكرون" شدّد على الحاجة إلى محاولة إنهاء الهجوم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ أمس الجمعة، فيما قال قصر الإليزيه في بيان: "ستنسق فرنسا والولايات المتحدة من كثب في الأيام المقبلة".

وفي سياقٍ متصل، قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون": إن القوات الأميركية في محيط كوباني في شمال سوريا تعرّضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الأميركية "وقع الانفجار على بُعد بضع مئات من الأمتار من موقع خارج المنطقة الآمنة (التي تطالب تركيا بإنشائها) وفي منطقة معروفة لدى الأتراك بوجود قوات أميركية".

وقال البيان إن "القوات الأميركية لم تنسحب من عين العرب بعد عملية إطلاق النيران التركية"، داعياً الجانب التركي إلى "تفادي أعمال يمكن أن تؤدي لعمل دفاعي فوراً.

وأردف البيان وفق ما نقلته، اليوم، "سكاي نيوز": "لا إصابات بين الجنود الأميركيين"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "لا تزال تعارض العملية العسكرية التركية في سوريا، وخاصة العمليات التركية خارج المنطقة الآمنة وفي المناطق التي يعلم الأتراك بوجود قوات أميركية فيها".

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
11:16 AM

بعد نيران "كوباني" .. أميركا وفرنسا تلوّحان بتدخُّل ينهي العدوان التركي بسوريا

"البنتاغون" داعية إلى تفادي أعمال تؤدي لعمل دفاعي: قواتنا لم تنسحب من عين العرب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,485

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ إن فرنسا والولايات المتحدة اتفقتا على التواصل الوثيق بشأن حملة تركيا في شمال سوريا.

وأضاف أن "ماكرون" شدّد على الحاجة إلى محاولة إنهاء الهجوم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ أمس الجمعة، فيما قال قصر الإليزيه في بيان: "ستنسق فرنسا والولايات المتحدة من كثب في الأيام المقبلة".

وفي سياقٍ متصل، قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون": إن القوات الأميركية في محيط كوباني في شمال سوريا تعرّضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الأميركية "وقع الانفجار على بُعد بضع مئات من الأمتار من موقع خارج المنطقة الآمنة (التي تطالب تركيا بإنشائها) وفي منطقة معروفة لدى الأتراك بوجود قوات أميركية".

وقال البيان إن "القوات الأميركية لم تنسحب من عين العرب بعد عملية إطلاق النيران التركية"، داعياً الجانب التركي إلى "تفادي أعمال يمكن أن تؤدي لعمل دفاعي فوراً.

وأردف البيان وفق ما نقلته، اليوم، "سكاي نيوز": "لا إصابات بين الجنود الأميركيين"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "لا تزال تعارض العملية العسكرية التركية في سوريا، وخاصة العمليات التركية خارج المنطقة الآمنة وفي المناطق التي يعلم الأتراك بوجود قوات أميركية فيها".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,955
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,693
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,810
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,488

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة