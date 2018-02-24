"العمري" يحتفل بزواجه‎

احتفل الشاب عبدالله محمد العمري، أحد منسوبي بنك البلاد، بزواجه على كريمة الشيخ عدنان الشريف، وذلك بإحدى قاعات جدة، وبحضور الأهل والأقارب والأصدقاء .
" سبق" تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب عبدالله محمد العمري، أحد منسوبي بنك البلاد، بزواجه على كريمة الشيخ عدنان الشريف، وذلك بإحدى قاعات جدة، وبحضور الأهل والأقارب والأصدقاء .
" سبق" تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب عبدالله محمد العمري، أحد منسوبي بنك البلاد، بزواجه على كريمة الشيخ عدنان الشريف، وذلك بإحدى قاعات جدة، وبحضور الأهل والأقارب والأصدقاء .
" سبق" تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب عبدالله محمد العمري، أحد منسوبي بنك البلاد، بزواجه على كريمة الشيخ عدنان الشريف، وذلك بإحدى قاعات جدة، وبحضور الأهل والأقارب والأصدقاء .
" سبق" تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.