نفذ مركز نادي خلب الاجتماعي بالمسارحة، بالتعاون مع المزارعين بقرية القائم والكروس والبيطارية والعر، مهرجان "يوم الخضير الثالث" صباح يوم السبت الماضي. وحضر الفعاليات عدد من الأهالي وكبار السن ومحبي أكلة الخضير والمشهورة بجازان. ويسمى يوم الخضير عند المزارعين بـ"المخويدة" وهي عادة توارثها أهالي جازان، حيث يقوم المزارعون صباح ذلك اليوم بتوزيع هدية "عذقة الخضير" على الأصحاب والأصدقاء مجاناً.

مزارعو جازان يحتفون بيوم "الخضير" في أحد المسارحة محمد طيران سبق 2017-12-12 نفذ مركز نادي خلب الاجتماعي بالمسارحة، بالتعاون مع المزارعين بقرية القائم والكروس والبيطارية والعر، مهرجان "يوم الخضير الثالث" صباح يوم السبت الماضي.

وحضر الفعاليات عدد من الأهالي وكبار السن ومحبي أكلة الخضير والمشهورة بجازان.

ويسمى يوم الخضير عند المزارعين بـ"المخويدة" وهي عادة توارثها أهالي جازان، حيث يقوم المزارعون صباح ذلك اليوم بتوزيع هدية "عذقة الخضير" على الأصحاب والأصدقاء مجاناً.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439 02:02 PM

اخر تعديل 12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439 04:31 PM

مزارعو جازان يحتفون بيوم "الخضير" في أحد المسارحة عادة متوارثة تتمثل في توزيع الهدية على الأصحاب مجاناً





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نفذ مركز نادي خلب الاجتماعي بالمسارحة، بالتعاون مع المزارعين بقرية القائم والكروس والبيطارية والعر، مهرجان "يوم الخضير الثالث" صباح يوم السبت الماضي.

وحضر الفعاليات عدد من الأهالي وكبار السن ومحبي أكلة الخضير والمشهورة بجازان.

ويسمى يوم الخضير عند المزارعين بـ"المخويدة" وهي عادة توارثها أهالي جازان، حيث يقوم المزارعون صباح ذلك اليوم بتوزيع هدية "عذقة الخضير" على الأصحاب والأصدقاء مجاناً.