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خنقه بحبل ثم سلبه.. تنفيذ حُكم القتل في يمني قتل سعودياً بجدة

"الداخلية" تتوعّد كل مَن يُقدم على مثل ذلك: العقاب الشرعي مصيره

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرّمة.

وجاء في نص البيان: قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وقال البيان: أقدم محمد سالم أحمد الشراري (يمني الجنسية)، على قتل أحمد بن سعيد بن محمد العامودي (سعودي الجنسية)، وذلك بخنقه بحبل برقبته حتى الموت وقيامه بسلب مبلغ مالي وتهريب جزءٍ منه خارج البلاد بطريقة غير نظامية.

وأضاف: تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأردف البيان: تمّ تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني محمد سالم أحمد الشراري (يمني الجنسية) اليوم الأربعاء 17 / 1 / 1443 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك ،بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.


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خنقه بحبل ثم سلبه.. تنفيذ حُكم القتل في يمني قتل سعودياً بجدة
سبق

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرّمة.

وجاء في نص البيان: قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وقال البيان: أقدم محمد سالم أحمد الشراري (يمني الجنسية)، على قتل أحمد بن سعيد بن محمد العامودي (سعودي الجنسية)، وذلك بخنقه بحبل برقبته حتى الموت وقيامه بسلب مبلغ مالي وتهريب جزءٍ منه خارج البلاد بطريقة غير نظامية.

وأضاف: تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأردف البيان: تمّ تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني محمد سالم أحمد الشراري (يمني الجنسية) اليوم الأربعاء 17 / 1 / 1443 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك ،بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.


25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
01:14 PM

خنقه بحبل ثم سلبه.. تنفيذ حُكم القتل في يمني قتل سعودياً بجدة

"الداخلية" تتوعّد كل مَن يُقدم على مثل ذلك: العقاب الشرعي مصيره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرّمة.

وجاء في نص البيان: قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وقال البيان: أقدم محمد سالم أحمد الشراري (يمني الجنسية)، على قتل أحمد بن سعيد بن محمد العامودي (سعودي الجنسية)، وذلك بخنقه بحبل برقبته حتى الموت وقيامه بسلب مبلغ مالي وتهريب جزءٍ منه خارج البلاد بطريقة غير نظامية.

وأضاف: تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأردف البيان: تمّ تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني محمد سالم أحمد الشراري (يمني الجنسية) اليوم الأربعاء 17 / 1 / 1443 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك ،بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.


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