وكالات سفر: 3 مدن عربية اكتظت بالسعوديين في إجازة الفصل الثاني "والمالديف" تعود للصدارة

الأعداد متوسطة والمتحور يسيطر

بين العديد من مسؤولي وكالات السفر والسياحة عن الوجهات التي ينطلق إليها السعوديون في إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، والتي بدأت يوم الخميس 6 يناير 2022 لمدة 11 يومًا وحتى يوم 16 يناير 2022، وهي الإجازة الثامنة في الموسم الدراسي الحالي الذي يضم 17 فترة إجازة مقسمة على ثلاثة فصول دراسية.

ورغم تداعيات انتشار المتحور "أوميكرون" الآن، إلا أن هناك أعدادًا من السعوديين توجهت إلى بعض الوجهات العربية القريبة استمرت في حجز وجهات خارجية وداخلية، وتوقعوا أن يتجاوز عدد السعوديين المسافرين إلى خارج السعودية في إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني أقل من 200 ألف شخص.



وأشار فيصل الراجحي نائب الرئيس التنفيذي لشركة المطار، إلى أن دبي والقاهرة في أول طلبات الحجز من أعداد المغادرين في هذه الفترة؛ لتميّز الوجهتين بالقرب الجغرافي والمناخ الدافئ. ومع وجود الفعاليات الترفيهية بالسعودية حاليًا مثل موسم العلا والرياض بالإضافة إلى طلبات العمرة المرتفعة حاليًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا على زيارة العلا.



ولفت فيصل يوسف الراجحي إلى أن أوروبا قد انخفض الطلب عليها بشكل ملحوظ، وكذلك أمريكا؛ بسبب الأعداد الهائلة لمصابي المتحور الجديد، وشرح الرئيس التنفيذي لشركة المطار كيفية الاستفادة من هذه الإجارة الطويلة نسبيًا بضرورة اكتشاف الوجهات الداخلية بالمملكة والتعرف عليها، وخاصة للأجيال القادمة "هذا ما قمنا بإطلاقه في آخر حملاتنا "لا تسافرووون بلدنا أحلى"؛ لما لها من تأثير مباشر في تربية الأجيال على حب الوطن والعمل على رفعته ودعم السياحة الداخلية.



أكد محيي الدين حمودة مدير عام الفارس الدولي للسياحة، أن هناك طلبًا مرتفعًا على حجز فنادق مكة والمدينة رغم فتح باب العمرة للخارج، التي أصبحت رافدًا من روافد العمرة حاليًا. ولفت حمودة إلى أن هناك زحامًا في مكة هذه الأيام، وربما يؤثر ذلك في أعداد التدفقات إلى الديار المقدسة في هذه الفترة.



من ناحيته كشف عبدالرزاق الزهراني مدير عام نادي المسافر، عن تصدُّر القاهرة ودبي والبحرين طلبات الحجز الخارجية، وأن هذه الوجهات استأثرت بالنسبة الأكبر من السعوديين الراغبين في السفر للخارج، كاشفًا أن هناك انخفاضًا في أعداد المسافرين للخارج في هذا الوقت بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي؛ بسبب المتحور أوميكرون، فيما انخفضت طلبات الحجز على أوروبا وأمريكا بشكل لافت.



من ناحيته لفت بشير عرنوس مدير فرع التخصصي للشركة العربية لخدمات المسافرين، إلى تصدر القاهرة وشرم الشيخ ودبي طلبات السفر في إجازة الفصل الدراسي الثاني، وبين أن 11 يومًا كافية للسفر والاستمتاع بالوجهات القريبة، ومع توافر الرحلات الجوية إلى هذه المدن وعدم ارتفاع أسعارها بسبب الأعداد المتوسطة الراغبة في السفر. وتأتي المالديف على رأس الدول الأجنبية المطلوبة في هذه الفترة مع عروض الفنادق وتوافر تذاكر بأسعار مناسبة.



وأكد خالد باوزير خبير السفر بجدة، أن الحجوزات تتجه إلى الوجهات القريبة وعلى رأسها القاهرة ودبي وشرم الشيخ، مع رصد استقرار أسعار تذاكر الطيران لهذه الوجهات بسبب عزوف العديد من المواطنين والمقيمين عن السفر انتظارًا لاستقرار حالة المتحور، بالإضافة إلى وجود منافسة شديدة من الفعاليات السعودية الحالية مثل موسم الرياض والعلا والدرعية وجازان وغيرها.



وفي الإطار نفسه بيّن صالح السليم مدير عام وكالة البتار للسفر والسياحة، وجود منافسة شديدة بين الوجهات السياحية العربية أو العالمية لجذب السائح السعودي ومتابعة أوقات الإجازات، بالإضافة إلى العروض والتخفيضات من أجل جذب المزيد من السياح، وبالنسبة للوجهات المتصدرة حاليًا يمكن حصرها في دبي والقاهرة وشرم الشيخ، وبالنسبة للداخل تأتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في المقدمة، والعلا وجدة أيضًا.