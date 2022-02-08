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نجران.. 162 جولة للإصحاح البيئي تعالج 4875 حاوية و3123 مستنقعاً

ضمن خطة أمانة المنطقة خلال بداية الشهر الجاري لتعزيز الصحة العامة

نفّذت أمانة منطقة نجران، ممثلة بإدارة الصحة العامة بوكالة الخدمات، 162 جولة للإصحاح البيئي، ضمن خطة الأمانة خلال الفترة من 3 - 7 من الشهرالجاري، لتعزيز الصحة العامة والقضاء على بؤر الحشرات الناقلة للأوبئة والأمراض.

وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال الجولات معالجة 4875 حاوية بالمبيدات الحشرية، ورش ومعالجة 3123 مستنقعاً تشكل بؤراً لتجمع الحشرات الضارة بالمبيدات الحشرية، ومعالجة ورش 164 حياً سكنياً و541 منزلاً، والتعامل مع 55 بلاغاً لتعزيز الصحة العامة.

وأكّد أمين المنطقة المكلف المهندس عبدالله بن عايض دلبوح، أن عمليات المسح الحشري، تأتي ضمن خطط الأمانة المجدولة لمكافحة الحشرات والقوارض ونواقل الأمراض من خلال برامج وقائية مستمرة.

أمانة نجران نجران

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نجران.. 162 جولة للإصحاح البيئي تعالج 4875 حاوية و3123 مستنقعاً
سبق

نفّذت أمانة منطقة نجران، ممثلة بإدارة الصحة العامة بوكالة الخدمات، 162 جولة للإصحاح البيئي، ضمن خطة الأمانة خلال الفترة من 3 - 7 من الشهرالجاري، لتعزيز الصحة العامة والقضاء على بؤر الحشرات الناقلة للأوبئة والأمراض.

وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال الجولات معالجة 4875 حاوية بالمبيدات الحشرية، ورش ومعالجة 3123 مستنقعاً تشكل بؤراً لتجمع الحشرات الضارة بالمبيدات الحشرية، ومعالجة ورش 164 حياً سكنياً و541 منزلاً، والتعامل مع 55 بلاغاً لتعزيز الصحة العامة.

وأكّد أمين المنطقة المكلف المهندس عبدالله بن عايض دلبوح، أن عمليات المسح الحشري، تأتي ضمن خطط الأمانة المجدولة لمكافحة الحشرات والقوارض ونواقل الأمراض من خلال برامج وقائية مستمرة.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
11:13 AM

نجران.. 162 جولة للإصحاح البيئي تعالج 4875 حاوية و3123 مستنقعاً

ضمن خطة أمانة المنطقة خلال بداية الشهر الجاري لتعزيز الصحة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت أمانة منطقة نجران، ممثلة بإدارة الصحة العامة بوكالة الخدمات، 162 جولة للإصحاح البيئي، ضمن خطة الأمانة خلال الفترة من 3 - 7 من الشهرالجاري، لتعزيز الصحة العامة والقضاء على بؤر الحشرات الناقلة للأوبئة والأمراض.

وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال الجولات معالجة 4875 حاوية بالمبيدات الحشرية، ورش ومعالجة 3123 مستنقعاً تشكل بؤراً لتجمع الحشرات الضارة بالمبيدات الحشرية، ومعالجة ورش 164 حياً سكنياً و541 منزلاً، والتعامل مع 55 بلاغاً لتعزيز الصحة العامة.

وأكّد أمين المنطقة المكلف المهندس عبدالله بن عايض دلبوح، أن عمليات المسح الحشري، تأتي ضمن خطط الأمانة المجدولة لمكافحة الحشرات والقوارض ونواقل الأمراض من خلال برامج وقائية مستمرة.

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