النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في باكستان إلى 35786 حالة

تماثلت 9695 حالة للشفاء ووصل عدد الوفيات إلى 770 وفاة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في باكستان إلى 35786 حالة؛ توجد منها 25323 حالة في الحجر الصحي الإلزامي، في حين تماثلت 9695 حالة للشفاء.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن حالات الوفاة بهذا الفيروس القاتل قد ارتفعت إلى 770 حالة، بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المركز أنه توجد من إجمالي الإصابات في باكستان 13561 حالة في إقليم البنجاب، و13341 حالة في إقليم السند، و5252 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2239 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 822 حالة إصابة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و482 حالة في منطقة جلجت بلتستان، مع وجود 91 حالة في إقليم كشمير الحرة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في باكستان إلى 35786 حالة
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في باكستان إلى 35786 حالة؛ توجد منها 25323 حالة في الحجر الصحي الإلزامي، في حين تماثلت 9695 حالة للشفاء.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن حالات الوفاة بهذا الفيروس القاتل قد ارتفعت إلى 770 حالة، بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المركز أنه توجد من إجمالي الإصابات في باكستان 13561 حالة في إقليم البنجاب، و13341 حالة في إقليم السند، و5252 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2239 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 822 حالة إصابة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و482 حالة في منطقة جلجت بلتستان، مع وجود 91 حالة في إقليم كشمير الحرة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
08:37 PM

ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في باكستان إلى 35786 حالة

تماثلت 9695 حالة للشفاء ووصل عدد الوفيات إلى 770 وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
199

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في باكستان إلى 35786 حالة؛ توجد منها 25323 حالة في الحجر الصحي الإلزامي، في حين تماثلت 9695 حالة للشفاء.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن حالات الوفاة بهذا الفيروس القاتل قد ارتفعت إلى 770 حالة، بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المركز أنه توجد من إجمالي الإصابات في باكستان 13561 حالة في إقليم البنجاب، و13341 حالة في إقليم السند، و5252 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2239 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 822 حالة إصابة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و482 حالة في منطقة جلجت بلتستان، مع وجود 91 حالة في إقليم كشمير الحرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,219
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,249
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,444
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,314

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة