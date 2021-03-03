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القاهرة.. فيصل بن فرحان يلتقي وزيرة خارجية السودان

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم الصادق المهدي؛ وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ"155" العادية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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القاهرة.. فيصل بن فرحان يلتقي وزيرة خارجية السودان
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم الصادق المهدي؛ وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ"155" العادية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
02:11 PM

القاهرة.. فيصل بن فرحان يلتقي وزيرة خارجية السودان

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم الصادق المهدي؛ وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ"155" العادية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

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