القاهرة.. فيصل بن فرحان يلتقي وزيرة خارجية السودان

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم الصادق المهدي؛ وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ"155" العادية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.