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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

بالصور.. قوات الحرس الوطني تتحرك إلى مكة لدعم القطاعات الأمنية في تطبيق منع التجول

أعلنت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن قواتها بالقطاع الغربي تحركت اليوم، إلى مكة المكرمة؛ وذلك لمساندة الجهات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول.
وقالت: "تحركت قوات ‎وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، إلى ‎مكة المكرمة؛ لمساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار ‎منع التجول".

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. قوات الحرس الوطني تتحرك إلى مكة لدعم القطاعات الأمنية في تطبيق منع التجول
سبق

أعلنت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن قواتها بالقطاع الغربي تحركت اليوم، إلى مكة المكرمة؛ وذلك لمساندة الجهات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول.
وقالت: "تحركت قوات ‎وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، إلى ‎مكة المكرمة؛ لمساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار ‎منع التجول".

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
05:03 PM
اخر تعديل
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
05:43 PM

بالصور.. قوات الحرس الوطني تتحرك إلى مكة لدعم القطاعات الأمنية في تطبيق منع التجول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
10
24,312

أعلنت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن قواتها بالقطاع الغربي تحركت اليوم، إلى مكة المكرمة؛ وذلك لمساندة الجهات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول.
وقالت: "تحركت قوات ‎وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، إلى ‎مكة المكرمة؛ لمساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار ‎منع التجول".

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