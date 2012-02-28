نائب رئيس التحرير يتحدث لعدد من وسائل الإعلام العالمية عن دور السعودية في دعم الحوار والسلام العالمي

الرشيدي": خادم الحرمين وولي العهد حريصان على الحوار والتعايش بين الثقافات

سبق- فيينا : تحدث نائب رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية الزميل شقران الرشيدي، لعدد من وسائل الإعلام النمساوية والعالمية كشبكة سي إن إن، والبي بي سي، والثقافية السعودية وغيرها حول دور المملكة العربية السعودية في تعزيز قيم الحوار، والتعايش بين الأديان والثقافات، ودعم قيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، ولكافة أوجه التنمية والازدهار، للشعب السعودي، والشعوب الشقيقة والصديقة.

وأكد الرشيدي أن السعودية من أكبر دول المنطقة العربية وأكثرها تأثيراً دينياً، واقتصادياً، وسياسياً، وتتبنى مبادئ وثوابت ومعطيات أساسية تعزز العلاقات مع مختلف الدول بما يخدم الحوار والتعايش والمصالح المشتركة، والدفاع عن قضاياها العادلة، وتلعب دوراً فاعلاً في إطار المنظمات العربية والإقليمية والدولية لدعم الجهود الإنسانية والتنموية.