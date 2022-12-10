النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أكاديمية الحوار" تدرّب 53 معلماً ومشرفاً على الحوار الفكري

نظّمت أكاديمية الحوار للتدريب مؤخرًا دورة لتدريب 53 معلماً ومشرفاً على برنامج الحوار الفكري، قدمها الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي، بمقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وتهدف الحقيبة إلى تنمـية قـدرات المعلمين والمشرفين المشاركين في الوقاية من التطـرف من الناحية المعـرفية والمهارية والوجدانية، وإكسابهم مهارات الحوار الحضاري، من خلال تعزيز مبادئ الوسطية والتعايش وترسيخ القيم الإنسانية، والاعتزاز بالهوية والانتماء الوطني، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو تقبل الآخر، والتعاون مع الأطياف الأخرى بفكر حضاري يحقق التلاحم الوطني والأمن الفكري.

وركّز البرنامج على عدد من المحاور، منها تعريف التطرف بجانب بعض المفاهيم الأخرى ذات العلاقة، واستنباط موقف المنهج الإسلامي منه، إضافة إلى تحليل مكوناته وأسباب نشوئه، والتعرف على أضراره وأخطاره، وبيان خصائص ومهارات التفكير الناقد، إضافة إلى تثمين دور المملكة الريادي في الحد من التطرف، واقتراح طرق فعالة للوقاية منه.

وأبدى عدد من المستفيدين من هذه الحقيبة التي حصلوا من خلالها على شهادات التدريب المعتم إعجابهم بالبرنامج التدريبي والقائمين عليه وبمحتواه وما شمله من أهداف سامية ومحاور مفيدة، مؤكدين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح للوقاية من الفكر المنحرف، إضافة إلى المساهمة في تحقيق التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، موضحين أنهم استفادوا منها كثيرًا واكتسبوا مهارات مميزة تمكّنهم من التعامل مع الطلاب الذين سيشكلون فيما بعد مستقبل الأمة، وهو ما يحتم علينا تحصينهم بالحوار ليكونوا منتبهين لما حولهم.

وقدموا شكرهم لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأكاديمية الحوار على إتاحة الفرصة لهم للنهوض بدورهم المجتمعي في تنمية قدراتهم في الوقاية من التطرف بأشكاله كافة.

يذكر أن برنامج الحوار الفكري هو أحد المسارات التدريبية التي تبنتها أكاديمية الحوار إيماناً منها بأن الأمن الفكري يشكّل ركيزة مهمة لتهيئة أرضية راسخة تستوعب التسامح المُفضي إلى التعايش الإنساني، انطلاقاً من تنوع المجتمع السعودي الذي يعتز بتلاحمه الوطني.

ويهدف برنامج الحوار الفكري إلى التوعية والوقاية الفكرية من التطرف، وتعزيز وترسخ مفهوم التلاحم الوطني والتعايش والتنوع المجتمعي، وذلك عبر تنمـية قـدرات المشاركين في الوقاية من التطـرف من الناحية المعـرفية والمهارية والوجدانية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أكاديمية الحوار" تدرّب 53 معلماً ومشرفاً على الحوار الفكري
سبق

نظّمت أكاديمية الحوار للتدريب مؤخرًا دورة لتدريب 53 معلماً ومشرفاً على برنامج الحوار الفكري، قدمها الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي، بمقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وتهدف الحقيبة إلى تنمـية قـدرات المعلمين والمشرفين المشاركين في الوقاية من التطـرف من الناحية المعـرفية والمهارية والوجدانية، وإكسابهم مهارات الحوار الحضاري، من خلال تعزيز مبادئ الوسطية والتعايش وترسيخ القيم الإنسانية، والاعتزاز بالهوية والانتماء الوطني، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو تقبل الآخر، والتعاون مع الأطياف الأخرى بفكر حضاري يحقق التلاحم الوطني والأمن الفكري.

وركّز البرنامج على عدد من المحاور، منها تعريف التطرف بجانب بعض المفاهيم الأخرى ذات العلاقة، واستنباط موقف المنهج الإسلامي منه، إضافة إلى تحليل مكوناته وأسباب نشوئه، والتعرف على أضراره وأخطاره، وبيان خصائص ومهارات التفكير الناقد، إضافة إلى تثمين دور المملكة الريادي في الحد من التطرف، واقتراح طرق فعالة للوقاية منه.

وأبدى عدد من المستفيدين من هذه الحقيبة التي حصلوا من خلالها على شهادات التدريب المعتم إعجابهم بالبرنامج التدريبي والقائمين عليه وبمحتواه وما شمله من أهداف سامية ومحاور مفيدة، مؤكدين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح للوقاية من الفكر المنحرف، إضافة إلى المساهمة في تحقيق التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، موضحين أنهم استفادوا منها كثيرًا واكتسبوا مهارات مميزة تمكّنهم من التعامل مع الطلاب الذين سيشكلون فيما بعد مستقبل الأمة، وهو ما يحتم علينا تحصينهم بالحوار ليكونوا منتبهين لما حولهم.

وقدموا شكرهم لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأكاديمية الحوار على إتاحة الفرصة لهم للنهوض بدورهم المجتمعي في تنمية قدراتهم في الوقاية من التطرف بأشكاله كافة.

يذكر أن برنامج الحوار الفكري هو أحد المسارات التدريبية التي تبنتها أكاديمية الحوار إيماناً منها بأن الأمن الفكري يشكّل ركيزة مهمة لتهيئة أرضية راسخة تستوعب التسامح المُفضي إلى التعايش الإنساني، انطلاقاً من تنوع المجتمع السعودي الذي يعتز بتلاحمه الوطني.

ويهدف برنامج الحوار الفكري إلى التوعية والوقاية الفكرية من التطرف، وتعزيز وترسخ مفهوم التلاحم الوطني والتعايش والتنوع المجتمعي، وذلك عبر تنمـية قـدرات المشاركين في الوقاية من التطـرف من الناحية المعـرفية والمهارية والوجدانية.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
02:52 PM

"أكاديمية الحوار" تدرّب 53 معلماً ومشرفاً على الحوار الفكري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
90

نظّمت أكاديمية الحوار للتدريب مؤخرًا دورة لتدريب 53 معلماً ومشرفاً على برنامج الحوار الفكري، قدمها الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي، بمقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وتهدف الحقيبة إلى تنمـية قـدرات المعلمين والمشرفين المشاركين في الوقاية من التطـرف من الناحية المعـرفية والمهارية والوجدانية، وإكسابهم مهارات الحوار الحضاري، من خلال تعزيز مبادئ الوسطية والتعايش وترسيخ القيم الإنسانية، والاعتزاز بالهوية والانتماء الوطني، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو تقبل الآخر، والتعاون مع الأطياف الأخرى بفكر حضاري يحقق التلاحم الوطني والأمن الفكري.

وركّز البرنامج على عدد من المحاور، منها تعريف التطرف بجانب بعض المفاهيم الأخرى ذات العلاقة، واستنباط موقف المنهج الإسلامي منه، إضافة إلى تحليل مكوناته وأسباب نشوئه، والتعرف على أضراره وأخطاره، وبيان خصائص ومهارات التفكير الناقد، إضافة إلى تثمين دور المملكة الريادي في الحد من التطرف، واقتراح طرق فعالة للوقاية منه.

وأبدى عدد من المستفيدين من هذه الحقيبة التي حصلوا من خلالها على شهادات التدريب المعتم إعجابهم بالبرنامج التدريبي والقائمين عليه وبمحتواه وما شمله من أهداف سامية ومحاور مفيدة، مؤكدين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح للوقاية من الفكر المنحرف، إضافة إلى المساهمة في تحقيق التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، موضحين أنهم استفادوا منها كثيرًا واكتسبوا مهارات مميزة تمكّنهم من التعامل مع الطلاب الذين سيشكلون فيما بعد مستقبل الأمة، وهو ما يحتم علينا تحصينهم بالحوار ليكونوا منتبهين لما حولهم.

وقدموا شكرهم لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأكاديمية الحوار على إتاحة الفرصة لهم للنهوض بدورهم المجتمعي في تنمية قدراتهم في الوقاية من التطرف بأشكاله كافة.

يذكر أن برنامج الحوار الفكري هو أحد المسارات التدريبية التي تبنتها أكاديمية الحوار إيماناً منها بأن الأمن الفكري يشكّل ركيزة مهمة لتهيئة أرضية راسخة تستوعب التسامح المُفضي إلى التعايش الإنساني، انطلاقاً من تنوع المجتمع السعودي الذي يعتز بتلاحمه الوطني.

ويهدف برنامج الحوار الفكري إلى التوعية والوقاية الفكرية من التطرف، وتعزيز وترسخ مفهوم التلاحم الوطني والتعايش والتنوع المجتمعي، وذلك عبر تنمـية قـدرات المشاركين في الوقاية من التطـرف من الناحية المعـرفية والمهارية والوجدانية.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,080
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,417
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,716
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,107

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة