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"مُلّاك" يسجل أكثر من 126 ألف وحدة عقارية حتى سبتمبر 2021

امتداداً لجهود البرنامج في تعزيز ثقافة التعايش المشترك وحفظ الحقوق

سجّلت أعداد الوحدات العقارية المُسجلة في برنامج مُلاك نمواً بأكثر من 126 ألف وحدة عقارية ضمن ما يزيد على 14 ألف جمعية مُلاك مُسجلة في المنصة الإلكترونية منذ بداية البرنامج حتى شهر سبتمبر 2021.

يأتي ذلك امتداداً لجهود البرنامج في تعزيز ثقافة التعايش المشترك وحفظ حقوق ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة بتقديم الخدمات، التي تسهل وتنظم الانتفاع من العقارات، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح برنامج ملاك في بيان صحافي، أن هذه الزيادة في أعداد جمعيات الملاك جاءت بسبب تسهيل إجراءات تسجيل ملاك العقارات المشتركة لوحداتهم إلكترونياً بموجب عقود البيع، وتفعيل واعتماد جمعيات الملّاك إلكترونياً، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه بعض الجمعيات.

وأكد سعيه الدائم لتوفير احتياجات ملاك الوحدات العقارية ذات الملكيات المشتركة من الخدمات التي يحتاجونها، حيث يتيح البرنامج صفحة خاصة لمقدمي الخدمات من مديري العقار أفراداً ومنشآت، وقائمة معتمدة من شركات الصيانة والتشغيل للتسجيل وعرض خدماتهم على جمعيات الملاك، وذلك بهدف تنظيم وتسهيل عملية التواصل بين جمعيات الملاك ومقدمي الخدمات، وتوفير موثوقية تحفظ حقوق الطرفين.

وتُقدم منصة "ملاك" الخدمات والتسهيلات للجمعيات في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك بتعبئة البيانات الرئيسة لإنشاء الملفات الشخصية على المنصة، بالإضافة إلى اعتماد شركات الصيانة والتشغيل من قِبل البرنامج بعد إنشاء الملف الشخصي؛ للسماح بعرض البيانات والخدمات على جمعيات الملاك، كما توفر المنصة فرصاً وظيفية لمديري العقار، ولشركات الصيانة والتشغيل في مجالات الأمن والسلامة والصيانة وإدارة المباني بتقديم خدماتهم للجمعيات المُسجلة.

وتستعرض المنصة الإلكترونية عدداً من الخدمات من خلال صفحة المجتمع، إضافة إلى مديري العقار التي تشمل (إدارة المباني، أنظمة الأمن، الصيانة الكهربائية والميكانيكية، خدمات التنظيم العام، خدمات الاستقبال)، وغيرها من الخدمات التي تستهدف خلق بيئة منظمة وآمنة في إدارة الأجزاء المشتركة بين الملاك في العقار الواحد، ويمكن الوصول لمقدمي الخدمات من خلال صفحة "المجتمع" بكل يسر وسهولة من خلال زيارة الرابط mullak.housing.gov.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مُلّاك" يسجل أكثر من 126 ألف وحدة عقارية حتى سبتمبر 2021
سبق

سجّلت أعداد الوحدات العقارية المُسجلة في برنامج مُلاك نمواً بأكثر من 126 ألف وحدة عقارية ضمن ما يزيد على 14 ألف جمعية مُلاك مُسجلة في المنصة الإلكترونية منذ بداية البرنامج حتى شهر سبتمبر 2021.

يأتي ذلك امتداداً لجهود البرنامج في تعزيز ثقافة التعايش المشترك وحفظ حقوق ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة بتقديم الخدمات، التي تسهل وتنظم الانتفاع من العقارات، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح برنامج ملاك في بيان صحافي، أن هذه الزيادة في أعداد جمعيات الملاك جاءت بسبب تسهيل إجراءات تسجيل ملاك العقارات المشتركة لوحداتهم إلكترونياً بموجب عقود البيع، وتفعيل واعتماد جمعيات الملّاك إلكترونياً، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه بعض الجمعيات.

وأكد سعيه الدائم لتوفير احتياجات ملاك الوحدات العقارية ذات الملكيات المشتركة من الخدمات التي يحتاجونها، حيث يتيح البرنامج صفحة خاصة لمقدمي الخدمات من مديري العقار أفراداً ومنشآت، وقائمة معتمدة من شركات الصيانة والتشغيل للتسجيل وعرض خدماتهم على جمعيات الملاك، وذلك بهدف تنظيم وتسهيل عملية التواصل بين جمعيات الملاك ومقدمي الخدمات، وتوفير موثوقية تحفظ حقوق الطرفين.

وتُقدم منصة "ملاك" الخدمات والتسهيلات للجمعيات في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك بتعبئة البيانات الرئيسة لإنشاء الملفات الشخصية على المنصة، بالإضافة إلى اعتماد شركات الصيانة والتشغيل من قِبل البرنامج بعد إنشاء الملف الشخصي؛ للسماح بعرض البيانات والخدمات على جمعيات الملاك، كما توفر المنصة فرصاً وظيفية لمديري العقار، ولشركات الصيانة والتشغيل في مجالات الأمن والسلامة والصيانة وإدارة المباني بتقديم خدماتهم للجمعيات المُسجلة.

وتستعرض المنصة الإلكترونية عدداً من الخدمات من خلال صفحة المجتمع، إضافة إلى مديري العقار التي تشمل (إدارة المباني، أنظمة الأمن، الصيانة الكهربائية والميكانيكية، خدمات التنظيم العام، خدمات الاستقبال)، وغيرها من الخدمات التي تستهدف خلق بيئة منظمة وآمنة في إدارة الأجزاء المشتركة بين الملاك في العقار الواحد، ويمكن الوصول لمقدمي الخدمات من خلال صفحة "المجتمع" بكل يسر وسهولة من خلال زيارة الرابط mullak.housing.gov.sa.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
03:54 PM

"مُلّاك" يسجل أكثر من 126 ألف وحدة عقارية حتى سبتمبر 2021

امتداداً لجهود البرنامج في تعزيز ثقافة التعايش المشترك وحفظ الحقوق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت أعداد الوحدات العقارية المُسجلة في برنامج مُلاك نمواً بأكثر من 126 ألف وحدة عقارية ضمن ما يزيد على 14 ألف جمعية مُلاك مُسجلة في المنصة الإلكترونية منذ بداية البرنامج حتى شهر سبتمبر 2021.

يأتي ذلك امتداداً لجهود البرنامج في تعزيز ثقافة التعايش المشترك وحفظ حقوق ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة بتقديم الخدمات، التي تسهل وتنظم الانتفاع من العقارات، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح برنامج ملاك في بيان صحافي، أن هذه الزيادة في أعداد جمعيات الملاك جاءت بسبب تسهيل إجراءات تسجيل ملاك العقارات المشتركة لوحداتهم إلكترونياً بموجب عقود البيع، وتفعيل واعتماد جمعيات الملّاك إلكترونياً، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه بعض الجمعيات.

وأكد سعيه الدائم لتوفير احتياجات ملاك الوحدات العقارية ذات الملكيات المشتركة من الخدمات التي يحتاجونها، حيث يتيح البرنامج صفحة خاصة لمقدمي الخدمات من مديري العقار أفراداً ومنشآت، وقائمة معتمدة من شركات الصيانة والتشغيل للتسجيل وعرض خدماتهم على جمعيات الملاك، وذلك بهدف تنظيم وتسهيل عملية التواصل بين جمعيات الملاك ومقدمي الخدمات، وتوفير موثوقية تحفظ حقوق الطرفين.

وتُقدم منصة "ملاك" الخدمات والتسهيلات للجمعيات في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك بتعبئة البيانات الرئيسة لإنشاء الملفات الشخصية على المنصة، بالإضافة إلى اعتماد شركات الصيانة والتشغيل من قِبل البرنامج بعد إنشاء الملف الشخصي؛ للسماح بعرض البيانات والخدمات على جمعيات الملاك، كما توفر المنصة فرصاً وظيفية لمديري العقار، ولشركات الصيانة والتشغيل في مجالات الأمن والسلامة والصيانة وإدارة المباني بتقديم خدماتهم للجمعيات المُسجلة.

وتستعرض المنصة الإلكترونية عدداً من الخدمات من خلال صفحة المجتمع، إضافة إلى مديري العقار التي تشمل (إدارة المباني، أنظمة الأمن، الصيانة الكهربائية والميكانيكية، خدمات التنظيم العام، خدمات الاستقبال)، وغيرها من الخدمات التي تستهدف خلق بيئة منظمة وآمنة في إدارة الأجزاء المشتركة بين الملاك في العقار الواحد، ويمكن الوصول لمقدمي الخدمات من خلال صفحة "المجتمع" بكل يسر وسهولة من خلال زيارة الرابط mullak.housing.gov.sa.

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