شاهد.. بلدية ظلم تكثف الجهود للوقاية من كورونا.. تكثيف جولات وإجراءات احترازية

تواصل بلدية ظلم جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة لمكافحة فيروس "كورونا" ومنع انتشاره، والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأوضح رئيس بلدية ظلم المهندس مطلق بن فرحان السبيعي أن البلدية نفذت العديد من الجولات الرقابية؛ للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة؛ حرصاً على حماية صحة المواطن والمقيم والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية، وذلك بمتابعة شخصية من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل.

وأشار إلى أن البلدية تنفذ جولات رقابية صباحية ومسائية مستمرة؛ للتأكد من استمرار إغلاق الأنشطة التي تم إيقاف العمل بها مؤقتاً واحترازياً، وتكثيف الجولات الرقابية على المطاعم والمقاهي؛ للتأكد من مدى التزامها بالتعقيم والتنظيف وعدم استقبال الزبائن، ومنع الجلسات الداخلية والخارجية والاكتفاء بالطلبات الخارجية.

بالإضافة إلى تكثيف رش الحاويات مع التعقيم المستمر، وأيضاً المرافق البلدية والأحياء السكنية.