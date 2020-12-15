حرارة تهوي 6 درجات بهذه المناطق.. "طقس الـ 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني"

توقع أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وبرد على أجزاء

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ 24 ساعة القادمة -بإذن الله- من ظهر اليوم الثلاثاء حتى ظهر الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والجوف ومكة المكرّمة وحائل وشمال الشرقية والكويت، ورياحاً من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع انخفاض واضح في الحرارة من اليوم الثلاثاء بواقع من 4 لـ 6 درجات مئوية عما سجلته أمس الإثنين على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل وشمالي المدينة المنوّرة والقصيم - إلا أن يصرفها الله".

وتابع: مع بقاء باقي المناطق الحرارة فيها حول ما سجلته أمس الإثنين، والله أعلم.