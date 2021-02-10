النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر .. ولي العهد يُطلق "كورال بلوم"

"الحريري": معايير "جائزة الملك فيصل" تجاوزت الأعراق وجعلتها عالمية

بعد فوز الأمريكي "ستريتماتر" والبريطاني "فرانكلين" في فرع الطب

ثمَّن الباحث السعودي المتخصِّص بالخلايا الجذعية والطب التجديدي الدكتور فيصل الحريري، حصول عالميْ الطب التجديدي في الأعصاب؛ الأمريكي الدكتور ستيفن مارك ستريتماتر، والبريطاني الدكتور روبن جيمس فرانكلين، على جائزة الملك فيصل العالمية في مجال الطب للعام 2021، مساء اليوم الأربعاء 10 فبراير.

وأشاد الدكتور الحريري، الباحث بمركز الملك فهد للبحوث الطبِّية في جامعة الملك عبد العزيز بجدّة، بالمستوى العلمي الرفيع الذي وصلت إليه الجائزة السعودية العالمية، وقال: «يتنافس على الجائزة أعلام بارزون على مستوى العالم، في تخصُّصات مختلفة، بعد أن اكتسبت ثقة المجتمع العلمي والأدبي والثقافي».


وذكر أنَّ "الجائزة لها معايير راسخة ومميّزة، بدليل أن من حصلوا عليها، حصلوا لاحقًا على جائزة نوبل ذائعة الصيت؛ لأنّها لا تنظر إلى الأعراق ولا الألوان ولا الأشكال، وهناك شمولية في وضعيتها من حيث المعايير، لهذا صنِّفت كجائزة عالمية ذات مكانة رفيعة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحريري": معايير "جائزة الملك فيصل" تجاوزت الأعراق وجعلتها عالمية
سبق

ثمَّن الباحث السعودي المتخصِّص بالخلايا الجذعية والطب التجديدي الدكتور فيصل الحريري، حصول عالميْ الطب التجديدي في الأعصاب؛ الأمريكي الدكتور ستيفن مارك ستريتماتر، والبريطاني الدكتور روبن جيمس فرانكلين، على جائزة الملك فيصل العالمية في مجال الطب للعام 2021، مساء اليوم الأربعاء 10 فبراير.

وأشاد الدكتور الحريري، الباحث بمركز الملك فهد للبحوث الطبِّية في جامعة الملك عبد العزيز بجدّة، بالمستوى العلمي الرفيع الذي وصلت إليه الجائزة السعودية العالمية، وقال: «يتنافس على الجائزة أعلام بارزون على مستوى العالم، في تخصُّصات مختلفة، بعد أن اكتسبت ثقة المجتمع العلمي والأدبي والثقافي».


وذكر أنَّ "الجائزة لها معايير راسخة ومميّزة، بدليل أن من حصلوا عليها، حصلوا لاحقًا على جائزة نوبل ذائعة الصيت؛ لأنّها لا تنظر إلى الأعراق ولا الألوان ولا الأشكال، وهناك شمولية في وضعيتها من حيث المعايير، لهذا صنِّفت كجائزة عالمية ذات مكانة رفيعة".

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
10:04 PM

"الحريري": معايير "جائزة الملك فيصل" تجاوزت الأعراق وجعلتها عالمية

بعد فوز الأمريكي "ستريتماتر" والبريطاني "فرانكلين" في فرع الطب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,101

ثمَّن الباحث السعودي المتخصِّص بالخلايا الجذعية والطب التجديدي الدكتور فيصل الحريري، حصول عالميْ الطب التجديدي في الأعصاب؛ الأمريكي الدكتور ستيفن مارك ستريتماتر، والبريطاني الدكتور روبن جيمس فرانكلين، على جائزة الملك فيصل العالمية في مجال الطب للعام 2021، مساء اليوم الأربعاء 10 فبراير.

وأشاد الدكتور الحريري، الباحث بمركز الملك فهد للبحوث الطبِّية في جامعة الملك عبد العزيز بجدّة، بالمستوى العلمي الرفيع الذي وصلت إليه الجائزة السعودية العالمية، وقال: «يتنافس على الجائزة أعلام بارزون على مستوى العالم، في تخصُّصات مختلفة، بعد أن اكتسبت ثقة المجتمع العلمي والأدبي والثقافي».


وذكر أنَّ "الجائزة لها معايير راسخة ومميّزة، بدليل أن من حصلوا عليها، حصلوا لاحقًا على جائزة نوبل ذائعة الصيت؛ لأنّها لا تنظر إلى الأعراق ولا الألوان ولا الأشكال، وهناك شمولية في وضعيتها من حيث المعايير، لهذا صنِّفت كجائزة عالمية ذات مكانة رفيعة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,002
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,451
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,661
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,388

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة