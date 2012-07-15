يٌذكر أن طيران نسما السعودي قام مؤخرًا بتقليص وإلغاء عدد من الرحلات والوجهات الداخلية، والآن اقتصر عمل الشركة على القطاع المصري برحلات من مصر للسعودية.

علمت مصادر "سبق" بأن طيران نسما قام بإيقاف كافة رحلاته الداخلية، وذلك ابتداء من 15 يوليو وحتى إشعار آخر.

مصادر "سبق": طيران نسما السعودي يوقف جميع رحلاته راكان العبيد سبق 2019-07-14 علمت مصادر "سبق" بأن طيران نسما قام بإيقاف كافة رحلاته الداخلية، وذلك ابتداء من 15 يوليو وحتى إشعار آخر. يٌذكر أن طيران نسما السعودي قام مؤخرًا بتقليص وإلغاء عدد من الرحلات والوجهات الداخلية، والآن اقتصر عمل الشركة على القطاع المصري برحلات من مصر للسعودية.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440 11:44 PM

مصادر "سبق": طيران نسما السعودي يوقف جميع رحلاته ابتداء من يوم غد الاثنين حتى إشعار آخر





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علمت مصادر "سبق" بأن طيران نسما قام بإيقاف كافة رحلاته الداخلية، وذلك ابتداء من 15 يوليو وحتى إشعار آخر.

يٌذكر أن طيران نسما السعودي قام مؤخرًا بتقليص وإلغاء عدد من الرحلات والوجهات الداخلية، والآن اقتصر عمل الشركة على القطاع المصري برحلات من مصر للسعودية.