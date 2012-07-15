النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر "سبق": طيران نسما السعودي يوقف جميع رحلاته

ابتداء من يوم غد الاثنين حتى إشعار آخر

علمت مصادر "سبق" بأن طيران نسما قام بإيقاف كافة رحلاته الداخلية، وذلك ابتداء من 15 يوليو وحتى إشعار آخر.

يٌذكر أن طيران نسما السعودي قام مؤخرًا بتقليص وإلغاء عدد من الرحلات والوجهات الداخلية، والآن اقتصر عمل الشركة على القطاع المصري برحلات من مصر للسعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادر "سبق": طيران نسما السعودي يوقف جميع رحلاته
سبق

علمت مصادر "سبق" بأن طيران نسما قام بإيقاف كافة رحلاته الداخلية، وذلك ابتداء من 15 يوليو وحتى إشعار آخر.

يٌذكر أن طيران نسما السعودي قام مؤخرًا بتقليص وإلغاء عدد من الرحلات والوجهات الداخلية، والآن اقتصر عمل الشركة على القطاع المصري برحلات من مصر للسعودية.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
11:44 PM

مصادر "سبق": طيران نسما السعودي يوقف جميع رحلاته

ابتداء من يوم غد الاثنين حتى إشعار آخر

A A A
راكان العبيد - الرياض
7
31,275

علمت مصادر "سبق" بأن طيران نسما قام بإيقاف كافة رحلاته الداخلية، وذلك ابتداء من 15 يوليو وحتى إشعار آخر.

يٌذكر أن طيران نسما السعودي قام مؤخرًا بتقليص وإلغاء عدد من الرحلات والوجهات الداخلية، والآن اقتصر عمل الشركة على القطاع المصري برحلات من مصر للسعودية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,983
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,803
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,974
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,759

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة