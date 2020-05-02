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العراق.. خلايا نائمة لـ"داعش" تقتل 10 عناصر من مليشيا الحشد الشعبي

استهدفت 6 منهم في نقطة أمنية

قُتل عشرة عناصر من مليشيا الحشد الشعبي العراقية ليل الجمعة السبت، في هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي شمال بغداد، هو الأكثر دموية للخلايا النائمة منذ أشهر، بحسب ما أعلنت القوات الأمنية في بيان اليوم (السبت).

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن التنظيم استهدف عناصر "الحشد الشعبي" في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن ستة عناصر قتلوا في إطلاق نار مباشر من قبل عصابات "داعش" الإرهابية في نقطة تابعة "للحشد الشعبي" في منطقة مكيشيفة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، وأثناء توجه قوة لغرض التعزيز انفجرت عبوة ناسفة على هذه القوة ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر وجرح أربعة آخرين، إضافة إلى مقتل عنصر آخر بإطلاق نار استهدف قوة تابعة "للحشد الشعبي" في قرية تل الذهب في سامراء.

وتبنى "داعش" الأسبوع الماضي هجوماً انتحارياً أوقع أربعة جرحى خارج مقر استخبارات محافظة كركوك شمال العاصمة.

داعش

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. خلايا نائمة لـ"داعش" تقتل 10 عناصر من مليشيا الحشد الشعبي
سبق

قُتل عشرة عناصر من مليشيا الحشد الشعبي العراقية ليل الجمعة السبت، في هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي شمال بغداد، هو الأكثر دموية للخلايا النائمة منذ أشهر، بحسب ما أعلنت القوات الأمنية في بيان اليوم (السبت).

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن التنظيم استهدف عناصر "الحشد الشعبي" في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن ستة عناصر قتلوا في إطلاق نار مباشر من قبل عصابات "داعش" الإرهابية في نقطة تابعة "للحشد الشعبي" في منطقة مكيشيفة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، وأثناء توجه قوة لغرض التعزيز انفجرت عبوة ناسفة على هذه القوة ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر وجرح أربعة آخرين، إضافة إلى مقتل عنصر آخر بإطلاق نار استهدف قوة تابعة "للحشد الشعبي" في قرية تل الذهب في سامراء.

وتبنى "داعش" الأسبوع الماضي هجوماً انتحارياً أوقع أربعة جرحى خارج مقر استخبارات محافظة كركوك شمال العاصمة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
02:35 PM

العراق.. خلايا نائمة لـ"داعش" تقتل 10 عناصر من مليشيا الحشد الشعبي

استهدفت 6 منهم في نقطة أمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل عشرة عناصر من مليشيا الحشد الشعبي العراقية ليل الجمعة السبت، في هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي شمال بغداد، هو الأكثر دموية للخلايا النائمة منذ أشهر، بحسب ما أعلنت القوات الأمنية في بيان اليوم (السبت).

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن التنظيم استهدف عناصر "الحشد الشعبي" في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن ستة عناصر قتلوا في إطلاق نار مباشر من قبل عصابات "داعش" الإرهابية في نقطة تابعة "للحشد الشعبي" في منطقة مكيشيفة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، وأثناء توجه قوة لغرض التعزيز انفجرت عبوة ناسفة على هذه القوة ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر وجرح أربعة آخرين، إضافة إلى مقتل عنصر آخر بإطلاق نار استهدف قوة تابعة "للحشد الشعبي" في قرية تل الذهب في سامراء.

وتبنى "داعش" الأسبوع الماضي هجوماً انتحارياً أوقع أربعة جرحى خارج مقر استخبارات محافظة كركوك شمال العاصمة.

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