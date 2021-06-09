المركز الأول لاتصالات جدة بالمعرض الافتراضي المشترك لمشاريع التخرج

أقامه مركز أبوظبي للتدريب التقني والمهني وضمّ نخبة من الأعمال والابتكارات

حصدت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المركز الأول، ضمن الكليات التقنية في المملكة المشاركة في المعرض الافتراضي المشترك لمشاريع التخرج الذي أقامه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وضم نخبة من الأعمال والابتكارات التقنية التي تظهر مهارة المتدربين في مختلف التخصصات التقنية.

وعبّرت الكلية عن فخرها واعتزازها بهذا التتويج الذي يعدّ دلالة على ما وصلت إليه الكليات التقنية بالمملكة من مستويات متقدمة، أهلها للمنافسات المحلية والدولية، وذلك بفضل الدعم المباشر من القيادة الرشيدة للقطاع التقني والمهني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.