مدير وزارة الاتصالات الفيدرالية في نيجيريا يشيد بجهود المملكة الإنسانية

شكر الندوة العالمية على نجاح قافلتها الطبية التي أجرت 420 عملية وألف كشف طبي

أثنى مدير وزارة الاتصالات الفيدرالية بنيجيريا الدكتور عبدالله الكاشف، على جهود المملكة الإنسانية وعطائها الخيري في كل مكان، وثمّن مبادرات الندوة العالمية للشباب الإسلامي الخدمية للمجتمع النيجيري عبر ما قدّمه من برامج تنموية لصالح الشعب في بلاده.

جاء ذلك لدى زيارة "الكاشف" لمكتب الندوة العالمية في ولاية كانو، حيث شكر مدير مكتب الندوة هشام عبدالسلام على نجاح قافلة الندوة الطبية الأخيرة لجراحة العيون بمدينة هطيجا في ولاية جيغاوا والتي أجرت 420 عملية جراحية وقدمت قرابة 1000 كشف طبي، ووزعت 490 نظارة، ووفرت الأدوية المجانية لضعاف البصر.

وتواصل الندوة العالمية جهودها الطبية في القارة السمراء وخاصة في أمراض العيون، حيث نجحت قوافلها في إجراء آلاف العمليات الناجحة وإعادة البصر بعون الله لكثير من المرضى الذين لهجوا بالدعاء للمملكة حكومةً وشعبًا.