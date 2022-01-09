النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات لمن يتعذّر حضورهم لأسباب صحية

"التعليم" و"الصحة" تعلنان العودة الحضورية لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال بدايةً من 23 يناير

مدير وزارة الاتصالات الفيدرالية في نيجيريا يشيد بجهود المملكة الإنسانية

شكر الندوة العالمية على نجاح قافلتها الطبية التي أجرت 420 عملية وألف كشف طبي

أثنى مدير وزارة الاتصالات الفيدرالية بنيجيريا الدكتور عبدالله الكاشف، على جهود المملكة الإنسانية وعطائها الخيري في كل مكان، وثمّن مبادرات الندوة العالمية للشباب الإسلامي الخدمية للمجتمع النيجيري عبر ما قدّمه من برامج تنموية لصالح الشعب في بلاده.

جاء ذلك لدى زيارة "الكاشف" لمكتب الندوة العالمية في ولاية كانو، حيث شكر مدير مكتب الندوة هشام عبدالسلام على نجاح قافلة الندوة الطبية الأخيرة لجراحة العيون بمدينة هطيجا في ولاية جيغاوا والتي أجرت 420 عملية جراحية وقدمت قرابة 1000 كشف طبي، ووزعت 490 نظارة، ووفرت الأدوية المجانية لضعاف البصر.

وتواصل الندوة العالمية جهودها الطبية في القارة السمراء وخاصة في أمراض العيون، حيث نجحت قوافلها في إجراء آلاف العمليات الناجحة وإعادة البصر بعون الله لكثير من المرضى الذين لهجوا بالدعاء للمملكة حكومةً وشعبًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير وزارة الاتصالات الفيدرالية في نيجيريا يشيد بجهود المملكة الإنسانية
سبق

أثنى مدير وزارة الاتصالات الفيدرالية بنيجيريا الدكتور عبدالله الكاشف، على جهود المملكة الإنسانية وعطائها الخيري في كل مكان، وثمّن مبادرات الندوة العالمية للشباب الإسلامي الخدمية للمجتمع النيجيري عبر ما قدّمه من برامج تنموية لصالح الشعب في بلاده.

جاء ذلك لدى زيارة "الكاشف" لمكتب الندوة العالمية في ولاية كانو، حيث شكر مدير مكتب الندوة هشام عبدالسلام على نجاح قافلة الندوة الطبية الأخيرة لجراحة العيون بمدينة هطيجا في ولاية جيغاوا والتي أجرت 420 عملية جراحية وقدمت قرابة 1000 كشف طبي، ووزعت 490 نظارة، ووفرت الأدوية المجانية لضعاف البصر.

وتواصل الندوة العالمية جهودها الطبية في القارة السمراء وخاصة في أمراض العيون، حيث نجحت قوافلها في إجراء آلاف العمليات الناجحة وإعادة البصر بعون الله لكثير من المرضى الذين لهجوا بالدعاء للمملكة حكومةً وشعبًا.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
03:58 PM

مدير وزارة الاتصالات الفيدرالية في نيجيريا يشيد بجهود المملكة الإنسانية

شكر الندوة العالمية على نجاح قافلتها الطبية التي أجرت 420 عملية وألف كشف طبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
46

أثنى مدير وزارة الاتصالات الفيدرالية بنيجيريا الدكتور عبدالله الكاشف، على جهود المملكة الإنسانية وعطائها الخيري في كل مكان، وثمّن مبادرات الندوة العالمية للشباب الإسلامي الخدمية للمجتمع النيجيري عبر ما قدّمه من برامج تنموية لصالح الشعب في بلاده.

جاء ذلك لدى زيارة "الكاشف" لمكتب الندوة العالمية في ولاية كانو، حيث شكر مدير مكتب الندوة هشام عبدالسلام على نجاح قافلة الندوة الطبية الأخيرة لجراحة العيون بمدينة هطيجا في ولاية جيغاوا والتي أجرت 420 عملية جراحية وقدمت قرابة 1000 كشف طبي، ووزعت 490 نظارة، ووفرت الأدوية المجانية لضعاف البصر.

وتواصل الندوة العالمية جهودها الطبية في القارة السمراء وخاصة في أمراض العيون، حيث نجحت قوافلها في إجراء آلاف العمليات الناجحة وإعادة البصر بعون الله لكثير من المرضى الذين لهجوا بالدعاء للمملكة حكومةً وشعبًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,356
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,331
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة