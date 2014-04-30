"التعليم" تدعو المعلمين والطلاب لزيارة معرض التغذية المدرسية

يقام غدًا في مقر الوزارة بالرياض.. بحضور الوزير العيسى

‏‫دعت وزارة التعليم المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم لزيارة مؤتمر ومعرض التغذية المدرسية الذي يقام في مقر الوزارة بالرياض غداً الاثنين.

‏ويقام المعرض تحت رعاية ‫وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى بمشاركة ممثلي عدة جهات وشركات محلية ودولية متخصصة في مجال التغذية.

ويعد المعرض الحدث الأكبر في مجال التغذية المدرسية في السعودية ويشكل نقطة التقاء كبرى للشركات المحلية والدولية في مجال التغذية، حيث ينطلق المؤتمر من الساعة 9-10.30 صباحًا والمعرض من الساعة 10.30 ص إلى 6 م.